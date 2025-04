Kwas foliowy – kobieca witamina

Kwas foliowy jest niezbędny we wczesnej fazie ciąży dla odpowiedniego rozwoju embriona przez wpływ na podział wszystkich komórek. Jest także niezbędny dla prawidłowej syntezy DNA. Pacjentka powinna być powiadomiona o celowości przyjmowania kwasu foliowego w dawce 400 μg/dobę (o ile nie jest wskazana wyższa dawka), co najmniej 3 miesiące przed planowaną koncepcją.

Suplementacja kwasem foliowym powoduje zwiększenie ilości dojrzewających komórek jajowych.

Obniża on także poziom homocysteiny w płynie pęcherzyków Graffa. Jest również obecny w komórce jajowej i nie¬zbędny do przebiegu procesu zapłodnienia.

L-arginina

Tlenek azotu w stężeniach fizjologicznych rozszerza naczynia krwionośne i usprawnia przez nie przepływ krwi. Wpływa on także na dojrzewanie komórki jajowej i zapobiega jej przedwczesnemu starzeniu się. Poziom tlenku azotu wzrasta w czasie rozwoju pęcherzyków jajowych i spada tuż po owulacji. Reguluje on także odpowiednie wydzielanie śluzu przez szyjkę macicy. Odpowiednia ilość i jakość śluzu jest kluczowa dla umożliwienia plemnikom dotarcia do komórki jajowej i jej zapłodnienia.

Wyższą aktywność syntazy tlenku azotu można zaobserwować także w pierwszym trymestrze ciąży. Suplementacja L-argininy powoduje liczniejszy wzrost komórek jajowych u kobiet o niskim poziomie gonadotropin.

Poprawia także odpowiedź jajników i macicy na leczenie hormonem folikulotropowym oraz szybkość uzyskania ciąży u kobiet, które słabo reagują na standardową trapię gonadotropinami. U takich kobiet zasadne jest używanie nawet kilkunastu gram L-argininy na dobę.

L-arginina w ilości 3 g dziennie ma także pozytywny wpływ na wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, poprzez zmniejszanie ryzyka powstawania stresu oksydacyjnego.

Prowadzi się także badania nad rolą suplementacji L-argininy w leczeniu niepłodności męskiej. Polepszenie ukrwienia męskich narządów rodnych zwiększa dotlenienie tkanek i pozytywnie wpływa na jakość i ruchliwość spermy.

