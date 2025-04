fot. Fotolia

Suplementacja kwasu foliowego w ciąży jest niezbędna

"Kwas foliowy, obok DHA, jodu, żelaza i witaminy D, należy do grupy pięciu składników (tzw. BIG FIVE), których wpływ na prawidłowy rozwój dziecka i rola w profilaktyce wielu schorzeń zostały udowodnione w badaniach naukowych. Jednocześnie niedobory tych składników w populacji kobiet w ciąży są powszechne, a pozyskanie ich nawet z dobrze zbilansowanej diety jest niezwykle trudne" – tłumaczy Agnieszka Pawłowska-Wypych, biotechnolog, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Znaczenie kwasu foliowego w profilaktyce wad cewy nerwowej jest znane medycynie od kilkudziesięciu lat. W wielu krajach powstały programy profilaktyczne, mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie uzupełniania niedoboru kwasu foliowego przez kobiety planujące dzieci. Składnik ten zmniejsza ryzyko wystąpienia nie tylko wady cewy nerwowej, ale również innych zaburzeń rozwoju – wad serca czy rozszczepu podniebienia. Ponadto sprzyja zdrowiu kobiet, nie tylko w okresie ciąży, ale przez całe życie – zapobiega anemii i usprawnia funkcjonowanie układu pokarmowego.

Niedobór kwasu foliowego zwiększa również ryzyko poronienia, przedwczesnego porodu oraz niskiej masy urodzeniowej, ponieważ składnik ten ma istotny wpływ na prawidłowe wchłanianie przez dziecko składników odżywczych z przewodu pokarmowego matki.

W jakiej ilości suplementować kwas foliowy w ciąży?

Ponieważ nasz organizm nie potrafi sam wyprodukować kwasu foliowego, przyszła mama musi pozyskiwać je z innych źródeł. Dieta bogata w produkty spożywcze, które zawierają ten składnik pokrywa tylko część zwiększonego w okresie ciąży zapotrzebowania. Ponadto, w wyniku obróbki termicznej (smażenie, gotowanie) bądź niewłaściwego przechowywania pokarmów zawierających foliany, część tego składnika zostaje utracona.

Ponieważ możliwość pozyskania odpowiedniej ilości kwasu foliowego nawet z dobrze zbilansowanej diety jest ograniczona, eksperci zalecają jego profilaktyczną suplementację w ilości 0,4 mg na dobę. W przypadku kobiet, które urodziły w przeszłości dziecko z wadą cewy nerwowej bądź mają za sobą co najmniej trzy poronienia rekomendowana dawka wzrasta do 4 mg na dobę. Suplementacja powinna rozpocząć się co najmniej na 3 miesiące przed planowanym poczęciem i być kontynuowana minimum przez cały pierwszy trymestr ciąży.

Źródła kwasu foliowego:

soja

szpinak

szparagi

bób

brukselka

brokuły

pomarańcza

otręby pszenne

chleb razowy

wątróbka

