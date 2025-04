Teraz wyniki badania przeprowadzonego w londyńskim Imperial College pokazały, że związek może być również stosowany w terapii potencjalnie niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca.

Żółć niedźwiedzia jest stosowana w tradycyjnej medycynie chińskiej, ale okrutny sposób jej pozyskiwania ma wielu krytyków.

Najnowsze badanie dowodzi skuteczności UDCA w zapobieganiu zaburzeń rytmu serca i arytmii, zarówno u ludzi po przebytym zawale serca, jak i w przypadku płodów. Związek zmienia właściwości elektryczne miofibroblastów obecnych w sercu płodu oraz u pacjentów po zawale serca. Badanie dowiodło, że miofibroblasty zaburzają przewodnictwo sygnałów elektrycznych kontrolujących rytm pracy serca.

,,To zaskakujące odkrycie - twierdzi dr Julia Gorelik, współautorka badania, - ,,Sugeruje ono, że UDCA może pomóc w unormowaniu przewodzenia elektrycznego mięśnia sercowego”.

UDCA jest obecnie stosowane w leczeniu tzw. cholestazy ciężarnych, którą w Wielkiej Brytanii stwierdza się u jednej ciężarnej kobiety na 200 i która związana jest z podwyższonym ryzykiem wystąpienia u płodu arytmii i nagłego zgonu. Związek obniża poziom szkodliwych kwasów żółciowych produkowanych w przebiegu choroby, które mogą przeniknąć do dziecka przez łożysko.

Naukowcy mają nadzieję, że badanie kliniczne przesądzi o możliwości przełożenia rezultatów badań na pacjentów z wadą serca.

Jak uważa Peter Weissberg , dyrektor medyczny z Brytyjskiej Fundacji Serce: ,,Eksperyment ten pokazuje w pewnym zakresie w jaki sposób kwasy żółciowe mogą przyczyniać się do zaburzeń serca zakończonych zgonem u płodu. Jeśli ten sam mechanizm działa w przypadku serc osób dorosłych po przebytym zawale serca, można będzie go zastosować w profilaktyce poważnych zaburzeń rytmu serca”.

Dr Jill Robinson, założyciel i prezes Animals Asia - organizacji walczącej o prawa zwierząt w Azji twierdzi: ,,To pocieszająca wiadomość, że zsyntezowany UDCA może pomóc w leczeniu zaburzeń serca i innych chorób tego organu. Mimo że UDCA można znaleźć w naturze w żółci niedźwiedzia, do celów medycznych powinno stosować się tylko jego syntetyczny związek”.

Polecamy: Dieta ciążowa - poradnik

Źródło: BBC/ar

Reklama