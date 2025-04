Wyniki badań dowiodły, że występujący w pomidorze kwas 9-okso-oktadekadienowy wpływa na redukcję masy ciała u myszy. Badania prowadzone były na populacji myszy, którym przez 4 tygodnie podawano świeży przecier pomidorowy. Po tym okresie przeprowadzono badanie, w którym zaobserwowano wzrost ekspresji genów odpowiedzialnych za regulację metabolizmu w wątrobie i mięśniach szkieletowych. Stężenie lipidów we krwi zmalało. Ustalono, że kwas 9-oxo-ODA pobudza receptory alfa, które aktywowane są przez tzw. poliferatory peroksysomów, a receptory te wpływają na aktywność genów biorących udział w metabolizmie tłuszczów. Dzięki temu pobudzany jest metabolizm związków tłuszczowych w hepatocytach, utlenianie kwasów tłuszczowych i zahamowanie gromadzenia w nich trójglicerydów. Skutkiem tego jest utrata wagi.

Trójglicerydy są organicznymi związkami chemicznymi należącymi do tłuszczów prostych. W przypadku podwyższenia ich stężenia występuje dyslipidemia, której objawów nie można zaobserwować gołym okiem, jednak wyraźnie zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę, choroby układu krążenia, miażdżycę, stłuszczenie i marskość wątroby oraz otyłość.

Profesor Kawada twierdzi, że za wcześnie na opracowanie terapii na podłożu tego eksperymentu, jednak chcąc pozbyć się dyslipidemii, a następnie miażdżycy i otyłości, warto spróbować spożywać pomidory na co dzień. Przenosząc wyniki badań prowadzonych na myszach na człowieka, należałoby spożywać 3 pomidory lub jedną dużą szklankę soku pomidorowego trzy razy dziennie.

