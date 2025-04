Do tej pory kwasy nienasycone omega-3 były doceniane za właściwości obniżające poziom trójglicerydów we krwi, a tym samym zmniejszanie ryzyka zawałów serca i arytmii, a także za działanie antynowotworowe. Badania naukowe prowadzone przez francusko – brytyjski zespół kierowany przez prof. Phillippe’a Frogeula dowiodły, że kwasy omega-3 znacząco wpływają na procesy metaboliczne, a tym samym wagę ciała.

Testy przeprowadzone na samcach myszy dowiodły, że mutacja genu GPR120, wytwarzająca receptor komórkowy nienasyconych kwasów tłuszczowych, zwiększa ryzyko otyłości o 60%. Wyniki badań podane przez „Nature” pokazują, że zwierzęta, u których receptor ten był nieaktywny i które były na diecie bogatej w kwasy tłuszczowe szybko wystąpiła otyłość związana z cukrzycą i innymi zaburzeniami metabolizmu. Zjawisko powszechnej otyłości związane jest ze zmianą stylu życia, przemianami cywilizacyjnym, ale także z uwarunkowaniami genetycznymi. Tym ostatnim aspektem zamierzają zająć się naukowcy z zespołu prof. Philippe’a Froguela.

Komórki organów układu pokarmowego, w tym wątroby i jelit posiadają receptory, które wychwytują kwasy z pożywienia i przesyłają informacje o przechwyceniu ich do wątroby, trzustki, tkanki tłuszczowej i mózgu. Jeden z receptorów odpowiada za przechwycenie sygnału o kwasach omega-3 kodowanych przez gen GPR120. Aktywacja tego genu stymuluje wytwarzanie insuliny i peptydów powiązanych z uczuciem sytości., tzn. hormonów regulujących łaknienie, apetyt, upodobania smakowe i powstawanie nowych komórek tkanki tłuszczowej. Naukowcy ponownie wykonali testy na myszach, u których gen GPR120 został zmutowany i nieaktywny, zastosowano dietę bogatą w tłuszcze i cukry, co zaowocowało tym, że otyłość wystąpiła u nich znacznie szybciej niż u tych niezmutowanych. Współwystępowała u nich także cukrzyca i otłuszczenie wątroby prowadzące do raka, marskości wątroby i miażdżycy tętnic.

Zespół prof. Phillipe’a Frogeula odkrył mutację genu GPR120 do R27OH. Naukowcy znaleźli ją u 14 500 osób otyłych. Gen powoduje, że receptor komórkowy nienasyconych kwasów tłuszczowych nie funkcjonuje. U nosicieli zmutowanego genu kwasy omega-3 nie wysyłają sygnału uaktywniającego hormony sytości. Wśród tych ostatnich znajduje się zawarty w lekarstwach przeciw cukrzycy GLP1 pobudzający wytwarzanie insuliny. Prof. Phillipe Frougel twierdzi, że gen GPR120 może odgrywać kluczową rolę w leczeniu cukrzycy, otyłości i chorób wątroby. Farmakologiczna aktywacja receptora kwasów omega-3 umożliwi reakcje metaboliczne korzystne dla organizmu ludzkiego, nawet wtedy, gdy będzie brakować urozmaiconego, zrównoważonego pożywienia i wystąpi nadmierne spożycie pokarmów zawierających tłuszcze.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 22.02.2012/km

