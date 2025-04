Wyniki badania zostały wyróżnione podczas Brytyjskiego Festiwalu Nauki w Bradford. Zespół naukowców prowadzących eksperyment z Institute for Cancer Therapeutics (ICT) na Uniwersytecie w Bradford zamieścił jego wyniki w magazynie Cancer Research.

Kwiat ziemowitu jest znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych. Odpowiada za nie składnik kolchicyna, która znajduje zastosowanie w medycynie za sprawą swoich właściwości przeciwnowotworowych.

Ale związek ten ma również silnie toksyczne właściwości, więc jego stosowanie w medycynie jest ograniczone. Obecnie naukowcy z Instytutu zmodyfikowali cząsteczkę kolchicyny, która uaktywnia się dopiero w momencie dotarcia do komórek guza. W tym momencie niszczy ona naczynia krwionośne zaopatrujące guz w różne składniki odżywcze, doprowadzając do jego obumarcia.

Zmodyfikowana cząsteczka kolchicyny posiada dołączone białko, które czyni ją nieszkodliwą dla organizmu. Enzymy produkowane przez komórki guza wchodzą w kontakt z białkiem i uwalniają je, aktywując kolchicynę.

Przeprowadzone na myszach testy przedkliniczne okazały się zaskakującym sukcesem. Bardzo istotnym faktem okazała się skuteczność działania kolchicyny w reakcji z komórkami guzów litych, które jako jedyne produkują enzym zdolny uaktywnić związek. Dzięki temu inne tkanki organizmu mogą zostać nienaruszone.

Naukowcy mają nadzieję, że jeśli związek pomyślnie przejdzie testy kliniczne, będzie mógł być stosowany obok istniejących obecnie metod leczenia nowotworów.

Przewodniczący badania profesor Patterson twierdzi: ,,Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do potencjalnych możliwości naszego eksperymentu, natomiast musimy być ciągle bardzo ostrożni, bowiem przeprowadziliśmy dopiero testy w laboratorium”.

Źródło: BBC/ar

