Do tej pory w skład serii La Fresh Beautisa wchodziły preparaty do pielęgnacji stóp – dwa kremy i dwa skruby. Teraz do oferty dołączyły dwa specjalistyczne balsamy – łagodzący i nawilżający.

Beutisa Łagodzący balsam do ciała Express Relief

Szybko się wchłania, ma przyjemny zapach mleka i miodu. Chroni skórę przed wysuszeniem, zapewnia uczucie natychmiastowej ulgi oraz intensywne nawilżenie. Balsam został opracowany z zastosowaniem nowej formuły (technologia whitaderm) wspomagającą nawilżenie skóry. Składniki zostały tak dobrane, aby dać najbardziej optymalny efekt nawilżenia.

Beutisa Nawilżający balsam do ciała Pure & Natural

Balsam do ciała Pure & Natural pomaga skórze zachować naturalne nawilżenie zarówno w dzień, jak i w nocy, zapewniając lekki, świeży zapach. Dzięki specjalnym składnikom nawilżającym oraz wyciągowi z oleju z aloesu zmiękcza i wygładza skórę. Łatwo się wchłania i pozostawia na skórze efekt miękkiej i jedwabistej gładkości.

