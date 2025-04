Zawarta w preparacie cholina jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i budowy każdej komórki ludzkiego ciała. Bierze udział w transporcie i metabolizmie cholesterolu i innych tłuszczów, zmniejszając ich odkładanie w ścianie naczyń i pęcherzyku żółciowym. Wpływa na pracę wątroby i nerek.

Długotrwałe niedobory choliny mogą prowadzić do uszkodzenia komórek wątrobowych, a w szczególnych przypadkach również do zahamowania wzrostu, zaburzeń w budowie układu kostnego, pracy wątroby czy nerek, a nawet do nowotworów wątroby. Na niedobory choliny są najbardziej narażone osoby nadużywające alkoholu, weganie i wegetarianie, a także osoby aktywnie pracujące i po 50. roku życia.

Wpływ choliny na procesy "tworzenia" pamięci i na działanie mózgu powoduje wykorzystywanie jej przy suplementach diety dla kobiet w ciąży i matek karmiących, produkcji odżywek dla dzieci oraz do leczenia zaników pamięci, zaburzeń neurologicznych czy chorobie Alzheimera.

Cholinę możemy znaleźć w wielu produktach spożywczych (głównie w postaci lecytyny), takich jak żółtka jaj, wątróbka, orzeszki ziemne, soja. Niestety większość osób przyjmuje z pokarmem jedynie 10% dziennego zapotrzebowania na cholinę. Dlatego też wiele produktów jest nią wzbogacanych w procesach przemysłowych.

Dobowe zapotrzebowanie na cholinę jest zależne od wieku, płci i aktywności fizycznej. U niemowląt kształtuje się na poziomie 125-150 mg, u dzieci w 1. roku życia ok. 200 mg do 375 mg u nastolatków. Starsi chłopcy i mężczyźni potrzebują 550 mg, a dziewczęta i kobiety 400-425 mg (w ciąży 450 mg, kobiety karmiące – 550 mg). Kobiety potrzebują mniejszych ilości choliny pochodzącej z diety, ponieważ ich organizmy syntezują ją 10-50% wydajniej niż mężczyźni.

Kwas mlekowy to pożywienie dla bakterii jelitowych, które rozkładają go na kwas masłowy – najważniejszy składnik odżywczy dla błony śluzowej jelit. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na energię wykorzystywany jest on przez mięsień sercowy i komórki nerwowe (także mózg). Kwas mlekowy utrzymuje lekko kwaśne środowisko jelita grubego, co wspomaga neutralizację i wydalanie amoniaku (gaz powstający podczas przemiany materii).

Witaminy z grupy B zawarte w Lactacholinie, są ważne dla funkcji serca i wytwarzania energii. Mają korzystny wpływ na funkcje układu nerwowego i sprawność umysłową. Zmniejszają objawy zmęczenia i wyczerpania. Wspomagają procesy regeneracji skóry i błon śluzowych, są ważne dla dobrej kondycji wzroku, dla metabolizmu żelaza, procesu tworzenia krwi i krwinek czerwonych.

