Antykoncepcja jak dobra para butów

Z pewnością jeśli nawet przyjaźnisz się z kilkoma kobietami nie czułabyś się wygodnie w butach każdej z nich. Dobrze dobrane pantofle czy buty sportowe dla każdego znaczą coś innego. Podobnie jest z antykoncepcją. Współcześnie przy dość szerokim wachlarzu metod antykoncepcyjnych możemy dopasować je do każdej kobiety indywidualnie. Metodę antykoncepcyjną trzeba dobrać do kobiety, do jej potrzeb, oczekiwań, do jakichś jej problemów zdrowotnych, do jej wieku. A także do jej sytuacji, tzn. do tego czy już mam dzieci, czy będzie miała, czy na razie w ogóle nie planuje. W ten sposób podczas wywiadu i po przeprowadzeniu badań należy wybrać metodę, która będzie dla niej najlepsza, tzn. najbezpieczniejsza i najskuteczniejsza wobec jej potrzeb – mówi dr n. med. Małgorzata Bińkowska, ginekolog-położnik, endokrynolog, ekspert kampanii Lady insert.

Antykoncepcja – najważniejsza jest wiedza

Świadomość życia seksualnego i naszych potrzeb w tym zakresie przychodzi z wiekiem. Do podstawowej wiedzy, którą powinno się przekazywać jak najwcześniej ludziom planującym rozpocząć współżycie należy wiedza o antykoncepcji. Sama wiedza o możliwościach stosowania metod od prezerwatywy przez pigułki, kapturki, plastry, spirale po zastrzyki to jedno, a informacja o możliwości ich zastosowania w indywidualnym przypadku to drugie. Na to drugie pytanie należy odpowiedzieć podczas konsultacji z lekarzem. W przypadku kobiety to ginekolog.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca, aby przynajmniej raz w roku pojawić się na wizycie kontrolnej u ginekologa. Jest to moment, kiedy lekarz nie tylko przeprowadza rutynowe badanie, ale mamy czas na zadanie nurtujących nas pytań, a nawet zmianę naszych zachowań po rozmowie z lekarzem. Polki często mają opory przed wizytami u ginekologa ze względu na intymny charakter tych wizyt, warto zaznaczyć, że można skorzystać z opcji wyszukania lekarza ginekologa poprzez akcję Przyjazny Gabinet.

Antykoncepcja na wyjątkowe okazje

Nowoczesna antykoncepcja ma też bardzo często dodatkowe działanie, o którym warto wiedzieć i o które warto pytać swojego lekarza. Działanie terapeutyczne na schorzenia takie, jak np.: krwotoki, mięśniaki macicy mają nowoczesne metody hormonalne – zarówno pigułki antykoncepcyjne, jak i wkładki wewnątrzmaciczne. Za każdym razem należy się skonsultować ze swoim lekarzem ginekologiem, aby dobrać metodę do indywidualnych potrzeb kobiety.

Kiedy kobieta rodzi dzieci nie musi na okres karmienia rezygnować ze współżycia. Stosując nowoczesną antykoncepcję kobieta w trakcie karmienia piersią może wrócić do swojej aktywności seksualnej niedługo po porodzie i może być zupełnie spokojna o zabezpieczenie przed kolejną ciążą i jakość swojego pokarmu.

Dostępne obecnie środki, a wśród nich wybrane środki hormonalne o wysokiej skuteczności – pigułki i wkładki wewnątrzmaciczne są bezpieczne dla kobiet karmiących i charakteryzują się wysoką skutecznością. Warto o tych metodach porozmawiać z lekarzem ginekologiem.

Dlatego warto pytać, szukać informacji.