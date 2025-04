Siła głosu

Głos jest podstawowym narzędziem komunikowania się między ludźmi. Problemy związane z głosem mogą znacznie utrudnić codzienne funkcjonowanie, a niektórym nawet uniemożliwić wykonywanie swojego zawodu, na przykład piosenkarzom czy spikerom.

Jak dochodzi do uszkodzenia głosu

Praca fałdów głosowych polega na nieustannym ich zderzaniu się. Intensywna eksploatacja głosu prowadzi do mikrourazów, które mogą stać się podłożem do powstania łagodnych zmian przerostowych. Związek ze zmianami w krtani ma także choroba refluksowa przełyku. Wskutek drażnienia strun głosowych przez zarzucaną treść żołądka, może pojawić się chrypka. Pewne znaczenie przypisuje się czynnikom genetycznym i osobniczym właściwościom budowy krtani. Problemy z głosem mogą być także związane z umiejscowieniem się w obrębie fałdów głosowych guzków reumatoidalnych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Przyczyną bywają również brodawczaki krtani, wywołane zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego. Nie bez wpływu pozostają takie czynniki jak palenie papierosów, zanieczyszczenie powietrza czy nieprawidłowa dieta. Wymienione wyżej przyczyny doprowadzają do powstania łagodnych zmian przerostowych fałdów głosowych. Najczęstsze z nich to polipy, obrzęk Reinkego, guzki śpiewacze i brodawczaki. Na podłożu zmian łagodnych może rozwinąć się dysplazja a nawet rak.

Możliwości terapeutyczne

Do wyboru są dwie opcje terapeutyczne: leczenie zachowawcze lub operacyjne. W każdym przypadku zalecane jest rzucenie palenia. Leczenie zachowawcze opiera się na stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub steroidów. Ma ono na celu zmniejszenie stanu zapalnego, który towarzyszy zmianom przerostowym. W sytuacji, gdy dysfonia ma związek z chorobą refluksową przełyku, skuteczne są inhibitory pompy protonowej, zmniejszające wytwarzanie kwasu solnego w żołądku. Duże znaczenie ma rehabilitacja narządu głosu. Niekiedy prowadzi do całkowitego cofnięcia się zmian. Leczenie rehabilitacyjne opiera się na ćwiczeniach oddechowych, fonacyjnych i emisji głosu. Stosuje się też jonoforezę oraz inhalacje. W przypadku dużych zmian, niecofających się pod wpływem leczenia zachowawczego a także przy podejrzeniu stanów przedrakowych wskazana jest operacja. Wykorzystuje się metody mikrochirurgii. Do krtani wprowadza się laryngoskop i precyzyjnie wycina zmiany, zachowując prawidłową strukturę fałdów głosowych. Usuniętą zmianę poddaje się badaniu histopatologicznemu.

Po zabiegu stosuje się uzupełniająco leczenie farmakologiczne i rehabilitację.

