Liczba osób chorych wzrasta z wiekiem i przyczynia się do dyskomfortu danej osoby. Bywa także powodem nieuzasadnionego wstydu, jednak zupełnie niepotrzebnie, ponieważ istnieje wiele skutecznych rozwiązań terapeutycznych.

Czym jest prostata?

Prostata to inaczej gruczoł krokowy. Znajduje się pod pęcherzem moczowym, wyłącznie u mężczyzn. Przechodzi przez nią cewka moczowa oraz uchodzący do cewki, przewód wytryskowy.

Wbrew niektórym opiniom, nie jest niepotrzebna. To z prostaty pochodzi około 20 – 25% objętości nasienia. Są to m.in. składniki odżywcze dla plemników oraz substancje zapewniające optymalne pH, osmolarność i gęstość nasienia.

Dlaczego prostata przerasta?

Na to pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi. Za główną przyczynę jej występowania uznaje się nasilenie produkcji testosteronu w jądrach. Hormon ten dociera do prostaty, gdzie jest przekształcany do dehydrotestosteronu (DHT), który wywołuje proliferację, wzrost i czynność wydzielniczą gruczołu krokowego. Skutkiem tego jest powiększenie gruczołu, ucisk na cewkę moczową, a w konsekwencji także patologie w obrębie pęcherza moczowego.

Szacuje się, że do 60 roku życia prostata co drugiego mężczyzny jest przerośnięta. Dolegliwości występują u około połowy z nich.

Worek objawów

Bodaj najcenniejsza w diagnostyce jakiekolwiek choroby jest rozmowa z pacjentem.

W przypadku diagnozowania prostaty chory zgłosić:

częstsze oddawanie moczu w dzień i w nocy,

zmienną szerokość i siłę strumienia moczu,

czasem wręcz przerwy pomiędzy kolejnymi porcjami

problemy z rozpoczęciem mikcji.

Ponadto charakterystyczne jest parcie naglące i odczucie zalegania moczu w pęcherzu. Ból i pieczenie mogą oznaczać stan zapalny dróg moczowych, któremu sprzyja rozrost prostaty. Zwiększone jest także ryzyko kamicy moczowej.

Sztuka diagnozowania

Bywa, że pytania o objawy są uszeregowane w formularz, w którym zaznaczamy na skali punktowej częstość lub nasilenie dolegliwości.

Pierwszym elementem badania, które lekarz koniecznie powinien wykonać, jest wyczucie powiększenia prostaty palcem przez odbytnicę (niesławne badanie per rectum). Stanowi ono ważny etap diagnostyki różnicowej.

Ponadto zlecane jest wykonanie badania ogólnego moczu oraz oznaczenia stężenia swoistego antygenu sterczowego – PSA w surowicy krwi. Jego wzrost o ponad 4 ng/ml może, ale nie musi, świadczyć o nowotworze prostaty.

Badaniem, które kończy diagnostykę, jest USG przez powłoki brzuszne przy wypełnionym pęcherzu moczowym. W przypadkach wymagających rozszerzenia diagnostyki możemy zastosować uroflowmetrię, czyli pomiar przepływu moczu przez cewkę moczową. Przepływ poniżej 15 ml/s świadczy o podpęcherzowej przyczynie zaburzeń mikcji.