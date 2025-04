Kapsułkę można połknąć lub otworzyć, a zawarty w niej proszek rozpuścić w niewielkiej ilości płynu i następnie wypić. Jest to rozwiązanie skierowane do tych, którzy wolą przyjmować lek w płynnej postaci.

Lakcid w kapsułkach świetnie sprawdzi się także w podróży, ponieważ jest łatwy w przechowywaniu, a jego zażywanie jest możliwe nawet w niedogodnych warunkach i nie ma konieczności jego rozpuszczania.

Preparaty grupy Lakcid (takie jak Lakcid, Lakcid forte, Lakcid L) to oryginalne leki probiotyczne. Przeznaczone są do stosowania w trakcie i po zakończeniu terapii antybiotykowej, a także przy problemach trawiennych, czy dolegliwościach żołądkowych występujących np. w czasie egzotycznych podróży.

Jako jedyny w Polsce zawiera szczepy oporne na antybiotyki z grupy penicylin. Szczepy Lactobacillus r. oporne są na największe spektrum antybiotyków. Badania kliniczne dowodzą potwierdzoną oporność na 27 antybiotyków i chemioterapeutyków.

Źródło: Agencja PR ROmedia/ mk

