Lakiery Bell fashion colour

Odważne i zdecydowane barwy to niewątpliwy hit sezonu. Kolorowy manicure przyciąga uwagę i stanowi idealne uzupełnienie makijażu. Bajecznie kolorowe lakiery do paznokci odnajdziesz w kolekcji Fashion colour. Głęboka fuksja, tajemniczy granat, limonkowa zieleń… to tylko niektóre spośród propozycji, jakie przygotowała na te wakacje marka Bell.

Lakiery z serii Fashion colour świetnie kryją już przy pierwszej warstwie. Są bardzo trwałe i dają ładny połysk.

Unikalna formuła lakieru sprawia, że rozprowadza się on szybko i gładko, nie pozostawiając smug i zacieków.

Produkt dostępny jest w 12 modnych kolorach.

Reklama