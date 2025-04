Lamblioza jest chorobą pasożytniczą powodowaną przez pierwotniaka o nazwie Giardia intestinalis. Występuje ona na całym świecie, również w Europie! W przypadku krajów rozwiniętych odestek osób zakażonych szacuje się na około 5% ogółu ludności. Z czego większość stanowią dzieci do 5 roku życia.

Giardia intestinalis jako pierwotniak ma dwie formy morfologicznie: cystę oraz trofozoit. Trofozoit jest fromą wegetatywną, która ma możliwość ruchu. Występuje ona u żywicieli głownie na błonie śluzowej jelita cienkiego. Podłużny podział (froma rozmnażania) trofozoitu doprowadza do powstania cyst, które wydalane są wraz z kałem.

Polecamy: Ćwiczenia rozciągające

Spożycie wyżej wymienionych cyst warunkuje inwazję pasożytem

Należy mieć świadomość, że cysty lamblii charakteryzują się bardzo długą żywotnością! W przypadku gdy temperatura otoczenia wynosi ok 8°C pozostają one żywe nawet przez 3 miesiące – co jest równoznaczne, że w tym okresie mogą spowodować zakażenie! Dla odmiany trofozoity stosunkowo szybko giną poza organizmem człowieka.

Cysty bywają wydzielane nie tylko przez człowieka ale i przez zwierzęta domowe!

Obecność lamblii w jelicie może powodować zapalenie oraz zaburzenia wchłaniania, które czasami odpowiadają za wystąpienie nietypowych objawów takich jak: bóle brzucha, wzdęcia, nudności, ogólne złe samopoczucie, wymioty czy spadek wagi.

Większość przypadków lambliozy przebiega jednak bezobjawowo!

Z tego powodu lambliozę można stwierdzić dopiero po badani kału na obecność pasożyta. W tym miejscu należy obalić pewien mit – banany nie są odpowiedzialne za zakażenie Giardia intestinalis! Choć bardzo często są przyczyną pomyłek diagnostycznych - pod mikroskopem fragmenty bananów, które nie ulegały trawieniu przypominają do złudzenia trofozoizty lamblii!

Polecamy: Gdy dziecko ma anginę

W przypadku stwierdzenia pasożyta w kale należy zgłosić się do lekarza celem dobrania odpowiednich leków!

Uwaga! Leczenie jest trudne, ponieważ bardzo często dochodzi do reinfekcji!

Podstawą zapobiegania zachorowaniu na lambliozę jest wysoki poziom higieny osobistej.

Reklama