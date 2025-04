Korzyści laparoskopii

Narządy rodne umieszczone są w miednicy mniejszej i dostęp do nich możliwy jest drogą przezpochwową lub brzuszną. Laparoskopia pozwala na dojście do patologicznie zmienionych tkanek w łatwiejszy sposób. Oszczędza ona organizmowi duże nacięcie, drażnienie tkanek i związany z nim stan zapalny. W porównaniu z laparotomią (rozcięciem tkanek brzucha i pracą ‘na otwarto’) jest dużo bezpieczniejsza, tańsza i pozwala na szybszy powrót do zdrowia. Obecnie prowadzi się badania nad skutecznością laparoskopii w przypadku usunięcia macicy oraz oceny i usuwania zmian rakowych.

Jak się wykonuje taki zabieg?

Podczas laparoskopii chirurg- ginekolog wykonuje się kilka nacięć- wewnątrz pępka, nad spojeniem łonowym, w kwadrantach brzucha, w zależności od potrzeby w sumie ok. 4 tak, by wprowadzić do jamy brzusznej narzędzia i kamerkę.

Zastosowanie w ginekologii

Laparoskopia jest procedurą często wykonywaną w przypadku leczenia niepłodności. Zazwyczaj dzielona jest na formę diagnostyczną i terapeutyczną. Laparoskopia diagnostyczna ma na celu wykluczenie zmian patologicznych, które mogą wypływać na płodność. Jej zastosowanie polega na usuwaniu zrostów z miednicy mniejszej czy wypalaniu ognisk endometriozy, zmniejszając dzięki temu również dolegliwości bólowe w obrębie podbrzusza. Stosuje się również wiele innych skomplikowanych procedur, w zależności od wskazań. Jeśli występuje taka potrzeba, wykonuje się biopsję, czyli pobranie fragmentów do badania pod mikroskopem.

Piękną być

Laparoskopia zalazła szerokie zastosowanie u młodych chorych, które czują obawę przed dużymi bliznami związanymi z operacją typową. Tą drogą można usuwać torbiele i niektóre mięśniaki, co jest bardzo dobrą wiadomością. Laparoskopia zostawia po sobie tylko kilka niewielkich paseczków. W związku z bezpieczeństwem metody, laparoskopia stała się metodą z wyboru w przypadku ciąży ekotopowej, endometriozy, usuwaniu torbieli z jajników.

