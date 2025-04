Książka Elżbiety Kuc „Laryngologia alternatywna” to praktyczny poradnik po obszarach związanych z medycyną niekonwencjonalną: przede wszystkim z konchowaniem uszu (temu zagadnieniu autorka poświęca praktycznie połowę książki), ziołolecznictwem, akupresurą, masażami i inhalacjami.

Czytelnik znajdzie w tym niemalże kieszonkowym poradniku nie tylko opisy i zalecenia związane z prezentowanymi metodami, ale też zdjęcia przedstawiające autorkę w czasie pracy i przydatne w stosowaniu danej metody schematyczne obrazki.

Jednym z najbardziej zaskakujących rozdziałów książki jest piąty zatytułowany „Mudry”. Dotyczy on specjalnego układania palców i dłoni, co służy komunikacji z energią witalną wewnątrz nas i pomaga „w wyrażeniu się jej poprzez usuwanie blokad umożliwiających jej swobodny przepływ i eliminację związanych z tym zaburzeń i napięć”.

Według zaleceń Elżbiety Kuc praktykowanie mudr pomaga w leczeniu codziennych dolegliwości, dobrze wpływa na zachowanie młodzieńczej witalności i pobudza energię życiową. Ogromną zaletą mudr jest to, że możemy je wykonywać w zasadzie wszędzie: w domu, drodze do pracy czy w poczekalni. W książce „Laryngologia alternatywna” znajdziemy nie tylko opisy poszczególnych mudr wraz ze wskazaniami do stosowania, ale również obrazki pokazujące, jak układać dłonie i palce do poszczególnych z nich.

Siłą książki są ponadto rozdziały poświęcone konkretnym schorzeniom lub problemom, takim jak ciało obce w uchu czy zapalenie ucha środkowego, które zawierają przydatne informacje dotyczące radzenia sobie z tymi dolegliwościami za pomocą naturalnych metod, np. olejków.

Jak zaznacza Elżbieta Kuc: metody, które opisuje, są zupełnie naturalne i nie zagrażają zdrowiu, jeśli są uważnie stosowane. Autorka nie dyskryminuje medycyny konwencjonalnej – często odsyła czytelnika do lekarza lub zaleca kontakt z konkretnym specjalistą (takim jak otolaryngolog). Po poradnik mogą więc bez obaw sięgnąć osoby, które nie są do końca przekonane do praktyk medycyny naturalnej.

