Zabieg intraCOR polega na wykonaniu wewnątrz rogówki pięciu nacięć w kształcie pierścieni. Ultrakrótkie impulsy lasera, mierzone w femtosekundach (femtosekunda to jedna biliardowa część sekundy), wywołują proces fotodysrupcji – tkanki rogówki po zetknięciu z wiązką lasera ulegają przemianie w gazowe pęcherzyki, które następnie wyparowują. Rogówka pod wpływem tych nacięć nabiera pożądanego kształtu, dzięki czemu możliwe jest czytania bez pomocy okularów.

Zabieg metodą intraCOR jest szybki, bezpieczny i bezbolesny, trwa zaledwie 20 sekund i odbywa się bez naruszania integralności zewnętrznych tkanek oka. Rezultaty zastosowania metody intraCOR są niemal natychmiastowe – pacjenci mogą czytać bez okularów już następnego dnia.

W Polsce zabiegi tą metodą wykonuje warszawskie Centrum Okulistyczne Nowy Wzrok.

Na starczowzroczność, czyli prezbiopię, cierpi 30% Europejczyków. W Polsce aż 85% populacji nie wie, co oznacza to pojęcie. Trudno się temu dziwić, skoro – jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS – większość naszych rodaków (57%) nie badała swego wzroku nigdy lub robiła to dawniej niż 2 lata temu.

Podstawową metodą korekcji prezbiopii jest dobieranie okularów do czytania. Jednak okulary mają swoje wady. Korygowanie za ich pomocą widzenia bliży jednocześnie zakłóca widzenie dali.

Polecamy: Dlaczego o zmierzchu widzimy inaczej niż za dnia?

Źródło: materiały informacyjne PRS/Andrzej Multanowski/ mk

Reklama