Laseroterapia - nowy sposób walki z nietrzymaniem moczu!

Blisko 2 miliony kobiet w Polsce zmaga się z problemem nietrzymania moczu (NTM). Dla większości z nich schorzenie oznacza konieczność zmiany stylu życia, rezygnację ze spotkań towarzyskich, często także objawy depresji. Aż 14 proc. kobiet zmuszone zostało chorobą do porzucenia swojej kariery. W Polsce jednak pojawił się innowacyjny zabieg z wykorzystaniem lasera, który pozwala na nieinwazyjne leczenie schorzenia.



fot. Fotolia



Jak rozpoznać NTM?

Problem nietrzymania moczu dotyka kobiety w różnym wieku. Jego przyczyną może być operacja, menopauza, poród. Podstawowym objawem są częste wizyty w toalecie i niekontrolowane oddawane moczu. Dolegliwości nasilają się zwłaszcza podczas wysiłku, kaszlu, kichania, biegania, dźwigania oraz zaraz po przebudzeniu. W efekcie czego kobiety chorujące na NTM żyją w ciągłej niepewności i dyskomforcie.

Na czym polega zabieg?

Podczas zabiegu wprowadzona do pochwy wiązka lasera, ukierunkowana jest na jej najważniejsze obszary – przedsionek, przednią ścianę oraz ujście pęcherza moczowego, powodując fototermiczne, nieablacyjne obkurczanie ścian. Laser stymuluje również wzrost włókien kolagenowych w błonie śluzowe.

Jaki jest wpływ laseroterapii na nietrzymanie moczu?

W efekcie czego wzmocnieniu ulegają ściany pochwy, powięzi wewnątrzmiedniczej oraz obszar ujścia cewki moczowej. Jednym z efektów zabiegu jest także pobudzenie produkcji glikogenu, substancji ważnej dla prawidłowego nawilżenia pochwy i pH, co dodatkowo eliminuje objawy towarzyszące NTM m.in. świąd i nawracające infekcje.

U kogo zabieg będzie skuteczny?

Zbieg skuteczny jest u kobiet, które mają problem z popuszczaniem moczu pod wpływem dużego wysiłku, w czasie lekkich czynności fizycznych i chodzenia oraz u kobiet z bezwiednym wyciekaniem moczu podczas leżenia. Jedynymi przeciwwskazaniami do zabiegu są:

Czy laseroterapia boli?

Zabieg jest nieinwazyjny i trwa zaledwie 10-15 minut. Jest całkowicie bezbolesny. Laseroterapii towarzyszy jedynie uczucie ciepła. Najczęściej do osiągnięcia efektu potrzebny jest jedynie jeden zabieg. Całkowity efekt odczuwalny jest po około miesiącu od zabiegu. W bardziej złożonych przypadkach konieczna jest seria powtarzana co 2-4 tygodnie, aż do uzyskania oczekiwanego efektu – tłumaczy dr Bednarska-Czerwińska.

Na podstawie materiałów prasowych Gyncetrum