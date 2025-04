Do tej pory w diagnostyce raka skóry lekarz musiał wyciąć kawałek tkanki i przesłać go na badania histopatologiczne, by po pewnym czasie dowiedzieć się, czy ma do czynienia ze zmianą złośliwą, czy łagodną. Razem z odkryciem laserowych mikroskopów, wysyłających szybkie, ultrakrótkie pulsy światła umożliwiające identyfikację specyficznych cząsteczek, lekarze otrzymają narzędzie do bezbolesnego badania kłopotliwych znamion swoich pacjentów.„Inteligentne lasery pozwalają nam wybiórczo pobudzać cząsteczki…” – tłumaczy Marcos Dantus, jeden z autorów pracy – „Możemy wybierać rodzaj światła laserowego, pobudzając te czy inne związki w zależności od ich częstotliwości drgań, co daje nam wspaniały kontrast.”Dodatkowo dzięki nowemu narzędziu diagnostycznemu możliwe będzie zobaczenie jak niektóre leki przenikają przez skórę i włosy. Inteligentne lasery mogą także zobrazować jak oddziałują na siebie różne substancje lecznicze i tkanki człowieka, co pozwoli przewidzieć możliwe działania niepożądane i skróci czas potrzebny na testowanie nowych leków.Kolejnym możliwym zastosowaniem jest wykrywanie niebezpiecznych substancji nawet z pewnej odległości. Zainteresuje to z pewnością oprócz środowiska medycznego także instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego. Takie urządzenie z pewnością przyda się na lotniskach itp.„Swoiste obrazowanie molekularne było świętym gralem w medycynie” – podsumowuje Dantus i nie sposób się z nim nie zgodzić biorąc pod uwagę możliwości, jakie daje ta nowa metoda.Źródło: Science Daily/ kp

