Dlaczego pora letnia sprzyja zajściu w ciążę?

Lato jest czasem, kiedy rzadziej chorujemy, więcej odpoczywamy, jedziemy na urlop i relaksujemy się. Wszystkie te czynniki wpływają na cykl miesiączkowy kobiety oraz jej płodność. Dlatego właśnie teraz może być najlepszy moment na poczęcie zdrowego dziecka.

Wiele pierwiastków i witamin ma udowodnioną skuteczność w zwiększaniu płodności i leczeniu niepłodności. Są to często związki najlepiej przyswajalne z pożywienia, szczególnie ze świeżych produktów sezonowych, które są dostępne jedynie latem.

Zadbaj o płodność partnera

Problem niepłodności to zawsze problem dwojga ludzi – kobiety i mężczyzny, starających się o dziecko. Istnieją sposoby, aby zwiększyć witalność spermy, dlatego warto z nich skorzystać i zadbać także o partnera.

Związki poprawiające płodność:

cynk – jest on szczególnie ważny dla panów, ponieważ ma wpływ na proces spermatogenezy, czyli powstawania plemników i wytwarzania spermy,

– jest on szczególnie ważny dla panów, ponieważ ma wpływ na proces spermatogenezy, czyli powstawania plemników i wytwarzania spermy, nienasycone kwasy tłuszczowe – regulują pracę narządów rozrodczych zarówno kobiety, jak i mężczyzny,

– regulują pracę narządów rozrodczych zarówno kobiety, jak i mężczyzny, witamina E – jej niedobór może osłabiać i spowalniać plemniki,

– jej niedobór może osłabiać i spowalniać plemniki, witamina C – jak każdy przeciwutleniacz chroni powstające komórki rozrodcze,

– jak każdy przeciwutleniacz chroni powstające komórki rozrodcze, selen – jest wykorzystywany do produkcji plemników,

– jest wykorzystywany do produkcji plemników, kwas foliowy – zapobiega powstaniu wad układu nerwowego u dziecka, wpływa także na jakość spermy u mężczyzn,

– zapobiega powstaniu wad układu nerwowego u dziecka, wpływa także na jakość spermy u mężczyzn, żelazo – niedokrwistość, która jest skutkiem niedoboru żelaza może być powodem problemów z zajściem w ciążę u kobiety; jest ona szczególnie częsta u kobiet w wieku rozrodczym dlatego warto zadbać o odpowiednią suplementację.

Czego powinni unikać zarówno mężczyźni, jak i kobiety walczący z niepłodnością?

papierosy i wyroby tytoniowe,

i wyroby tytoniowe, wysokoprocentowy alkohol,

kawa , cola i inne napoje zawierające kofeinę,

, cola i inne napoje zawierające kofeinę, warto ograniczyć wszelkiego rodzaju konserwanty i fast foody – choć jest to całkowicie niemożliwe należy starać się przygotowywać większość potraw samemu.

Kiedy kobieta ma owulację?

Niezależnie od stosowanej diety, kiedy staramy się o dziecko, warto uprawiać seks w jak najbardziej płodnym dla kobiety okresie, a więc podczas owulacji.

Kobiety, które chcą zajść w ciążę wielokrotnie obserwują swoje cykle miesięczne. Ciało wysyła wiele informacji, które pomagają ustalić najbardziej płodne dni. Pierwszą oznaką płodności jest zmiana charakteru śluzu wydzielanego przez pochwę. Jest on gęstszy, a w momencie owulacji staje się przejrzysty. Kiedy śluz gęstnieje i zaczyna się go robić coraz mniej, najpewniej doszło już do owulacji. Koniec okresu płodnego to skok temperatury (o około 0,5 stopnia przez 3 kolejne dni).

