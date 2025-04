Grzybica atakuje przestrzenie pomiędzy palcami i zazwyczaj rozpoczyna się pomiędzy czwartym a piątym palcem stopy. Początki grzybicy stóp najczęściej objawiają się swędzeniem skóry. Skóra może się również złuszczać i pękać.

Na rynku istnieje wiele różnych preparatów, które polecane są jako skuteczne i warte zastosowania w leczeniu grzybicy. Większość z nich wiąże się jednak z długim okresem leczenia, właściwą i odpowiednią aplikacją, wymagającą często sporo wysiłku i czasu. Leki te muszą być stosowane regularnie, codziennie, przez minimum dwa tygodnie Zaniedbanie lub przerwanie terapii skazuje wszelkie dotychczasowe starania na niepowodzenie i nawrót choroby...

Reklama

Jednak terapia grzybicy może być łatwiejsza i nie wymagać regularnego stosowania- zwalczająca komórki grzybicze po jednorazowym zastosowaniu. Taką możliwość daje zastosowanie produktu Lamisilatt 1. Produkt ten, po jednokrotnej aplikacji, tworzy ochronny film- cienką powłokę, z której substancja aktywna jest stopniowo uwalniana do zewnętrznej, rogowej warstwy skóry, skutecznie zabijając komórki grzybicze. Działanie aktywnej substancji grzybobójczej Terbinafiny 1%, rozpoczyna się natychmiast po zastosowaniu preparatu. Wyraźna poprawa stanu skóry następuje już po tygodniu działania leku Lamisilatt1, a po trzech, czterech tygodniach można obserwować całkowite ustąpienie objawów.

Skuteczność działania, Lamisilatt 1 zawdzięcza innowacyjnemu składnikowi - to chlorowodorek terbafiny– Terbinafina 1%, która niszczy przyczynę choroby– nie pozwalając na jej dalszy rozwój. Jest to substancja czynna, charakteryzująca się dobrym profilem bezpieczeństwa i skuteczności. Od ponad 10 lat jest stosowana przez miliony osób podejmujących walkę z grzybicą!

Jak stosować Lamisilatt1?

Dla uzyskania najlepszych efektów, należy stosować preparat bezpośrednio po prysznicu lub kąpieli, po starannym osuszeniu stóp. Preparat nie jest tłusty, więc nie spowoduje plam na pościeli ani skarpetach.

Delikatnie nanieść preparat pomiędzy palce i rozprowadzić go po całych palcach. Następnie nanieść preparat na podeszwy i powierzchnie boczne stóp. Nie ma potrzeby powtórnego nakładania preparatu i nie należy wcierać go w skórę. Następnie nanieść preparat w tych samych okolicach na drugą stopę. Należy zużyć całą zawartość tubki. Jedna tubka powinna być zużyta na dwie stopy. Przed założeniem skarpet i butów należy odczekać dwie minuty, aby lek utworzył powłokę, z której będzie uwalniana substancja aktywna.

Od momentu zastosowania preparatu, zaleca się powstrzymać od mycia stóp przez kolejne 24 godziny, w celu prawidłowego wchłonięcia się substancji.

Lamisilatt1 wystarczy zastosować tylko raz, a leczenie będzie toczyło się „samo” przez kolejne dni- leczenie grzybicy stóp nigdy nie było tak proste! To alternatywa dla długotrwałych i uciążliwych terapii, które wymagały od pacjenta systematyczności i skrupulatności.

Cena ok. 38,99 zł / tubka 4g

Lamisilatt1 dostępny jest w aptekach, bez recepty. Więcej informacji na: www.doz.pl/lamisilatt



LAMISILATT® 1 Terbinafina. Płyn do stosowania na skórę 1 %. Wskazania do stosowania: Leczenie grzybicy stóp (stopy atlety). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na terbinafinę lub na którykolwiek ze składników preparatu. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania leku: Preparatu Lamisilatt® 1 nie należy stosować w leczeniu hiperkeratotycznej, przewlekłej, podeszwowej grzybicy stóp (typu mokasynowego). Lamisilatt® 1 przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy. Pozwolenie nr 12406.

Reklama

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.