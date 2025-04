Gładkie, zadbane stopy prezentujemy śmielej, ale co zrobić, jeżeli są one w strasznym stanie? Popękane, zniszczone i suche? Ukrywając je pod skarpetą i chowając do buta sprawiamy tylko, że czują się jeszcze gorzej. Zamiast uciekać przed problemem – stawmy mu czoła.

Dlaczego takie suche?



Stopy nie posiadają gruczołów łojowych, co sprawia, że naskórek bardzo szybko się wysusza. Nadmiar gruczołów potowych sprzyja szybkiemu poceniu. Pot paruje, sól zostaje i dodatkowo przesusza. Na efekt nie trzeba długo czekać. Suche, popękane pięty i stopy nie są ani atrakcyjne, ani miłe w dotyku.

Jak pielęgnować?



Codziennie! Dzięki kąpieli, peelingowi i dawce kremu nawilżającego sprawimy, że nasze stopy będą wyglądały lepiej i zdrowiej. A teraz szczegóły. Jak dbać o stopy, aby być z nich zadowolonym?

Kąpiel

Stosuj sole zawierające mydło i środki antybakteryjne lub sole z Morza Martwego, które zmiękczają paznokcie i nawilżają naskórek.

Kilka kamyków w misce podziała niczym odprężający masaż.

Napar z mięty lub czarnego bzu pomorze na odparzenia .

. Szałwia, kora dębu i skrzyp polny poradzi na otarcia i poranienia.

Tymianek, rozmaryn i lawenda zlikwidują nadmierną potliwość .

. Rozmaryn i kwiat rumianku to chwila relaksu dla zmęczonych całym dniem stóp.

Peeling

Złuszcza twardy naskórek.

Zawiera substancje nawilżające.

Peeling nanosi się na suchą bądź lekko zwilżoną skórę stóp. Masuje kolistymi ruchami i spłukuje. Podobnie działa pumeks i tarka, jednak bezwzględnie należy je często wymieniać, gdyż stają się domem dla chorobotwórczych bakterii.

Kiedy już skończymy kąpiel i peeling niezbędne jest wsmarowanie w stopy specjalnego kremu. Latem stosujemy te nawilżające i chłodzące, które jednocześnie zmniejszają potliwość. Kremy na zrogowacenia, zawierające mocznik i kwasy owocowe, na dłużej utrzymują w skórze wilgoć i ją wygładzają.

Jeżeli Twoje stopy są w bardzo kiepskim stanie, są suche, popękane i wołają o pomoc, wsmaruj w nie maść z witaminą A.

Czym są haluksy?



Halluksy to nie tylko problem kobiet chodzących w nieodpowiednim obuwiu. Również mężczyźni mogą cierpieć z powodu tej deformacji kostnej, która prowadzi do koślawego palucha. Niestety, panowie lubią bagatelizować tę swoją niedoskonałość i ból. A ten ostatni może być męczący, gdyż u mężczyzn halluksy objawiają się sztywnością palucha i dokuczliwym bólem. Dolegliwość pogłębia się przy minimalnym ruchu i przy coraz poważniejszym zniszczeniu stawu. Pomóc może:

Wygodne obuwie.

Aparat korygujący.

Ćwiczenia.

Farmakoterapia.

Fizykoterapia.

W przypadku rozległej deformacji jedyną formą leczenia może okazać się operacja.

Ratunek na zmęczone nogi