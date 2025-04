fot. Fotolia

47% wypadków wśród seniorów ma miejsce w domach!



Ograniczona sprawność ruchowa to podstawowa przeszkoda utrudniająca osobom starszym funkcjonowanie. Obok zapewnienia im niezbędnej pomocy ważne jest zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Podpowiadamy, jak przystosować łazienkowe wnętrze do potrzeb seniorów, aby wykonywanie codziennych czynności nie sprawiało im problemów.

Jak wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zapobiegania Wypadkom i Promowania Bezpieczeństwa aż 47% wypadków z udziałem osób powyżej 60. roku życia ma miejsce w domu. Do najczęstszych przyczyn urazów zaliczane są upadki, wynikające ze złego stanu fizycznego poszkodowanych lub jakości warunków mieszkaniowych. Trudność w utrzymaniu równowagi, śliskie powierzchnie i zachlapania – zagrożenia, z jakimi przychodzi mierzyć się seniorom, przy odrobinie nieuwagi mogą być zgubne w skutkach.

Aby uniknąć ryzyka i umożliwić wygodne wykonywanie codziennych czynności higienicznych, warto zastanowić się nad zamontowaniem w łazience wyposażenia dostosowanego do potrzeb i ograniczonych możliwości osób starszych. Szczególnie, jeśli dodatkowe utrudnienie stanowi źle zagospodarowana przestrzeń wnętrza. Co może okazać się pomocne?

Funkcjonalna kabina zamiast wanny



Duże ułatwienie dla osób starszych stanowi możliwość siedzenia podczas codziennej toalety. Z tego powodu dość częstym wyborem przy wyposażaniu łazienki jest wanna zaopatrzona w specjalne podwyższenie.

Nie powinniśmy jednak zapominać, że obok oczywistego komfortu, zakup tego typu wyposażenia wiąże się z trudnościami związanymi z wchodzeniem do wanny i wychodzeniem z niej. Komfortową alternatywą może okazać się kabina prysznicowa, w której tradycyjny brodzik zastąpiono odpływem w posadzce. Wyeliminowanie wysokiego progu ułatwi poruszanie się osobom korzystających z pomocy chodzików, a dzięki umieszczeniu w niej siedziska zminimalizujemy ryzyko związane z utratą równowagi.

– W kabinach, gdzie kluczową rolę odgrywa duża przestrzeń dostosowana do potrzeb osób starszych, zastosowanie znajdą natryski typu deszczownia – tłumaczy Aneta Dziedzina, ekspert Grupy Armatura. – Dzięki szerokiemu zasięgowi strumienia i możliwości dowolnej regulacji jego kąta padania zapewniają one bezproblemową obsługę i dostosowanie funkcjonowania zgodnie z przyzwyczajeniami użytkownika. Dodatkowo ustawienie natrysku od lekkiej mżawki po intensywne strugi pełni funkcję masażu wodnego, który ma pozytywny wpływ na krążenie krwi i rozluźnienie spiętych mięśni.

Antyoparzeniowo i bezdotykowo



Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest również możliwe dzięki dobraniu odpowiedniej armatury. Dużą funkcjonalnością charakteryzują się baterie termostatyczne, które eliminują ryzyko przypadkowego poparzenia, wynikającego ze złej regulacji strumienia. Funkcja zapamiętywania poprzednich ustawień zapewnia nie tylko ochronę przed zbyt wysoką temperaturą wody, ale przyczynia się także do znacznych oszczędności.

Decydując się na zakup tego typu baterii, warto zwrócić uwagę, czy jest ona wyposażona w dodatkowe funkcje, takie jak przycisk przeciwoparzeniowy, uniemożliwiający przypadkowe zwiększenie temperatury powyżej 38°C czy wyraźne oznaczenia kolorystyczne na uchwytach.

Armatura termostatyczna sprawdzi się zarówno w przypadku zwykłych natrysków, jak i deszczowni czy kolumn. W przypadku modeli umywalkowych, dobrym rozwiązaniem są baterie bezdotykowe, które nie wymagają regulowania intensywności i temperatury strumienia przy pomocy tradycyjnych uchwytów.

Bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki



Dostosowanie małej powierzchni łazienkowej do wymagań osób starszych jest możliwe poprzez zastosowanie kilku prostych rozwiązań.

– W miejscach, w których poruszanie się sprawia największą trudność, tj. przestrzeni przed kabiną prysznicową, przy umywalce czy misce sedesowej, warto zamontować specjalne uchwyty – podpowiada Aneta Dziedzina. – Elementy te, dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, stanowią duże ułatwienie przy siadaniu i wstawaniu oraz utrzymywaniu równowagi. Ważne także, aby akcesoria takie jak mydelniczki, stojaki na papier toaletowy, czy półka na kosmetyki wewnątrz kabiny były zamontowane na stałe w ścianie, na dogodnej dla seniora wysokości.

Wyeliminujemy w ten sposób konieczność schylania się i sięgania po potrzebne przybory, co może wiązać się z utratą równowagi. Bardzo ważnym elementem wyposażenia łazienki osoby starszej są także maty antypoślizgowe, umieszczane wewnątrz kabiny oraz bezpośrednio przed nią.

Bezpieczeństwo zapewniają również płytki podłogowe wyposażone w specjalne żłobienia lub wypukłe wzory zapobiegające upadkom.

Źródło: materiały prasowe More&More Marketing/mn