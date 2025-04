Rzęsy mają za zadanie chronić oczy, nie dopuszczając do nich zewnętrznych zanieczyszczeń. Najdłuższymi rzęsami mogą się ponoć pochwalić żyjący na pustyni nomadowie – skutecznie osłaniają ich oczy przed wszędobylskim piaskiem.

Długość, gęstość i kolor rzęs są zakodowane w genach. Zazwyczaj na górnej powiece mamy od 150 do 250 rzęs o długości 8-12 mm. Na dolnej powiece jest ich mniej – od 50 do 150, i są krótsze – mają od 6 do 8 mm długości. O tym, czy wyglądają na gęste, nie decyduje ilość, lecz linia wzrostu. Zwykle włoski rosną w kilku nierównych rzędach – przemieszane sprawiają wrażenie gęstszych.

Proces wypadania i wzrastania rzęs jest praktycznie niezauważalny, chyba że w organizmie następują jakieś gwałtowne zmiany, związane ze stanem zdrowia, dokucza brak wapnia lub witamin z grupy B.

Nie tylko geny czy dolegliwości zdrowotne mogą sprawiać, że rzęsy są dalekie od wymarzonego ideału i ich wyglądu nie poprawia nawet najdoskonalsza maskara. Wpływają na to również złe nawyki związane z pielęgnacją urody, np. stosowanie nieodpowiednich preparatów do demakijażu oczu albo zapominanie o zmyciu makijażu przed snem. To osłabia rzęsy, które z czasem stają się kruche i łamliwe.

Różne problemy z rzęsami dotyczą sporej grupy kobiet. Wiele z nich usiłuje nadać rzęsom piękny wygląd domowymi metodami, choćby przez smarowanie ich olejkiem rycynowym. Efekty zwykle nie są zadowalające, nie wspominając o dyskomforcie i podrażnieniach oczu. Nowoczesne odżywki i kremy, które kilka lat temu pojawiły się w sprzedaży, nie wywołują alergii, są wygodne w aplikacji i przede wszystkim skuteczne.

Problemy słabnących i wypadających rzęs, spowodowane starzeniem się oraz codziennymi zabiegami upiększającymi (takimi jak makijaż, podkręcanie rzęs, demakijaż), pomoże rozwiązać aktywne serum do rzęs na dzień L’biotica. Serum pobudza rzęsy oraz brwi do naturalnego wzrostu, hamuje wypadanie rzęs, odżywia i nadaje im naturalny połysk. Serum zawiera keratynę, która zwiększa sprężystość i elastyczność rzęs, aminokwas L-argininę, który pobudza je do wzrostu i prowitaminę B5, która zapewnia rzęsom i brwiom większą wytrzymałość, nadaje im piękny, naturalny połysk.

Dla osiągnięcia najlepszych efektów najlepiej stosować serum L’biotica przez minimum 30 dni. Kurację warto uzupełnić regenerującym kremem do rzęs L’biotica, który stosuje się na noc.

