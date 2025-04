Badanie AMH pozwala określić szanse na naturalne zajście w ciążę. Jest to badanie krwi (wykonywane bez względu na dzień cyklu miesiączkowego). Dzięki niemu można sprawdzić, ile komórek jajowych jest jeszcze w jajnikach. Jeśli liczba jajeczek jest niewielka, to oznacza, że trzeba jak najszybciej podjąć leczenie. Wynik badania AMH wpływa też na wybór terapii i sposób stymulacji w programach in vitro.

