Nowotwory wewnątrzczaszkowe

Nowotwory lokalizujące się wewnątrzczaszkowo stanowią 85% wszystkich pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Najczęściej występujące to: guzy glejopochodne, oponiaki, nerwiaki i gruczolaki przysadki. Bardzo często guzy mózgu stanowią zmianę wtórną będącą skutkiem nowotworu płuc, sutka, czy skóry.

Objawy kliniczne

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego dają zróżnicowane objawy. Mogą one wynikać ze wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego lub z naciekania konkretnych struktur mózgu (objawy ogniskowe). Do grupy objawów ogólnych zaliczają się bóle głowy, nudności i wymioty pojawiające się głównie rano, senność i zaburzenia koncentracji. Objawy związane z lokalizacją guza to m.in.: napady padaczkowe, zaburzenia widzenia, trudności z mową, niedowłady oraz zmiany zachowania.

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne ma na celu usunięcie zmiany nowotworowej wraz z marginesem zdrowej tkanki. Bywa jednak, że całkowita resekcja guza jest niemożliwa, ze względu na jego lokalizację i możliwość wystąpienia znacznych powikłań neurologicznych. Zmiana usuwana jest wtedy częściowo. Pozwala to zredukować ucisk masy nowotworowej na struktury mózgowia i zmniejszyć tym samym objawy związane ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym. Zdarza się, że nawet zmiany łagodne rozwijają się w miejscach, do których ciężko uzyskać dostęp i stają się tym samym bardzo niebezpieczne. Rezonans magnetyczny wykonywany podczas zabiegu, pozwala ocenić jego zakres. Dokładna technika zabiegowa zależy od rodzaju i umiejscowienia guza. Leczenie operacyjne przerzutów podejmuje się, gdy jest on pojedynczy (bez innych przerzutów do OUN i pozostałych organów), a ognisko pierwotne jest wyleczone, możliwe do wyleczenia lub, gdy w ogóle nie występuje.

Guzy rdzenia kręgowego

Guzy rdzenia kręgowego można podzielić na: guzy śródrdzeniowe (glejaki) i guzy zewnątrzrdzeniowe, które dzielą się dodatkowo na guzy wewnątrzoponowe (oponiaki, nerwiaki) i zewnątrzoponowe (przerzuty do kręgosłupa).

Niepokojące objawy

Objawy mogące świadczyć o procesie nowotworowym zlokalizowanym w rdzeniu kręgowym to:

na poziomie guza (bóle korzeniowe, zaniki mięśni, wiotkie niedowłady kończyn),

od poziomu guza w dół (spastyczne niedowłady kończyn, zaburzenia czucia powierzchownego),

zaburzenia zwieraczy.

Postępowanie chirurgiczne

Guzy śródrdzeniowe i wewnątrzoponowe usuwa się techniką mikrochirurgiczną (zabieg wykonywany jest pod mikroskopem). Guzy zewnątrzoponowe oprócz wycięcia, wymagają często stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa.

Rodzaj operacji uzależniony jest od lokalizacji guza. W celu uzyskania dostępu do kanału kręgowego zazwyczaj wykonuje się, jedno− lub wielopoziomową, jedno− lub obustronną laminektomię. Polega ona na usunięciu wyrostków kolczystych i łuków kręgów oraz więzadła przebiegającego między nimi. W ten sposób można usunąć guzy zlokalizowane grzbietowo lub bocznie. Lokalizacja brzuszna zazwyczaj wymaga dostępu tylno-bocznego lub przedniego.

W przypadku przerzutów do rdzenia kręgowego zmiana jest usuwana, a struktury nerwowe odbarczane.

Leczenie chirurgiczne nowotworów mózgu i rdzenia kręgowego jest tym bardziej skuteczne im wcześniej zostanie podjęte. Dlatego nie należy lekceważyć groźnych objawów, tylko natychmiast zgłosić się z nimi do lekarza.