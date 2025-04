Leczenie farmakologiczne w zatokowym bólu głowy

Zatokowy ból głowy potrafi być bardzo przykrym doznaniem, ponieważ może osiągać znaczne nasilenie, dawać uczucie pulsowania, rozpierania oraz uniemożliwiać normalną aktywność. Nie powinno się bagatelizować tego objawu, ponieważ nieleczone zapalenie zatok może prowadzić do poważnych powikłań oraz powstania procesu przewlekłego. Leczenie zatokowego bólu głowy można podzielić na leczenie objawowe oraz na leczenie przyczynowe.

Leczenie objawowe

Leczenie objawowe w zatokowym bólu głowy powinno być środkiem stosowanym jedynie w celu zmniejszenia dolegliwości do czasu, aż leczenie przyczynowe przyniesie ustąpienie procesu chorobowego. W pierwszej kolejności stosuje się leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, takie jak preparaty zawierające paracetamol czy ibuprofen. Nierzadko zdarza się, iż ból osiąga znaczne nasilenie i trzeba sięgnąć po silniejszy lek dostępny na receptę, zazwyczaj jest to preparat zawierający ketoprofen.

Leczenie przyczynowe

W każdym procesie chorobowym, jeżeli tylko jest to możliwe, powinno się dążyć do leczenia przyczynowego – zasada ta również obowiązuje w tym przypadku. Anemizacja błony śluzowej nosa. Jednym z kierunków leczenia jest likwidacja obrzęku oraz przekrwienia błony śluzowej nosa. Uzyskując ten efekt można poprawić drożność ujść zatok, a tym samym ułatwić ewakuację patologicznej treści z zajętej zatoki i zmniejszyć nasilenie dolegliwości (ustępuje uczucie zatkania nosa). W tym celu stosuje się leki przeciwobrzękowe (w postaci kropli do nosa lub działających ogólnie) oraz leki mukolityczne, które rozrzedzają gęstą treść w zatokach.

Antybiotykoterapia

Zasadniczo nie jest zalecana we wczesnym okresie niedrożności zatok. Dopiero, gdy niedrożność utrzymuje się i znacznie wzrasta prawdopodobieństwo wtórnego zakażenia bakteryjnego, powinno się ją stosować. W każdym przypadku prawidłowego rozpoznania zapalenia zatok przynosowych wdraża się leczenie empiryczne antybiotykiem. Empiryczne tzn. bez wykonania badania mikrobiologicznego, ponieważ uzyskanie wydzieliny z zatoki jest badaniem inwazyjnym i zarezerwowanym tylko dla szczególnych sytuacji.

Skuteczne leczenie przeciwbakteryjne zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań, przyspiesza przywrócenie sprawnego drenażu i prawidłowego upowietrznienia zatok, ponadto zmniejsza ryzyko przejścia zakażenia w postać przewlekłą. Stosowanie antybiotyku zwykle trwa od 7 do 14 dni, w nielicznych przypadkach dłużej.

Leki przeciwhistaminowe

Leki te nie powinny być rutynowo stosowane, ponieważ mogą wysuszać wydzielinę. Ich zastosowanie jest zasadne w przypadkach alergicznego zapalenia zatok.

Kortykosteroidy donosowe

Ich miejsce w terapii ostrego zapalenia zatok jest sporne, natomiast udowodniona jest ich skuteczność w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok.

