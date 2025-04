Nieleczony zatokowy ból głowy może prowadzić do poważnych powikłań oraz powstania procesu przewlekłego. W leczeniu objawowym w pierwszej kolejności stosujemy preparaty zawierające paracetamol czy ibuprofen. Jeżeli ból osiąga znaczne nasilenie, zazwyczaj podajemy preparat zawierający ketoprofen. Jednym z kierunków leczenia jest likwidacja obrzęku oraz przekrwienia błony śluzowej nosa, co poprawia drożność ujść zatok i ułatwia ewakuację patologicznej treści z zajętej zatoki (ustępuje uczucie zatkania nosa). W tym celu stosuje się leki przeciwobrzękowe (w postaci kropli do nosa lub działających ogólnie) oraz leki mukolityczne. Antybiotykoterapia nie jest zalecana we wczesnym okresie niedrożności zatok. Powinno się ją stosować dopiero, gdy niedrożność utrzymuje się i znacznie wzrasta prawdopodobieństwo wtórnego zakażenia bakteryjnego.

