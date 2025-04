Ma je każdy z nas. Hemoroidy, czyli guzki krwawnicze, to maleńkie poduszeczki wypełnione krwią, które uszczelniają kanał odbytu i pozwalają kontrolować oddawanie kału i gazów. Gdy czujemy parcie na stolec, hemoroidy opróżniają się z krwi i umożliwiają wypróżnienie. Tak to wygląda u osób zdrowych. Kłopot pojawia się, gdy guzki wypełniają się krwią ponad miarę, rozciągają się i nie opróżniają do końca. Krew zalega w ich wnętrzu, dochodzi do stanu zapalnego, który niestety obejmuje nie tylko hemoroidy, ale także inne tkanki odbytu. Tak rozwija się choroba hemoroidalna, czyli żylaki odbytu.

Reklama

Jakie są pierwsze objawy hemoroidów?

Najczęściej jest to świąd, pieczenie, pobolewanie okolic odbytu, wyczuwalny powiększony guzek w tym miejscu, niekiedy krwawienie podczas oddawania stolca. Przy bardziej zaawansowanej chorobie dochodzi do wypadania żylaków na zewnątrz podczas wypróżniania.

Jak leczyć hemoroidy - tabletki, maści czy czopki?

Leki podawane doodbytniczo takie jak maści, czopki czy kremy różnią się składem, ale mają podobne działanie: przeciwświądowe, przeciwzapalne, ściągające i przeciwkrwotoczne. Przynoszą ulgę zwłaszcza jeśli choroba nie jest zaawansowana. Warto taką miejscową terapię uzupełnić przyjmując doustnie preparaty z diosminą, która uelastycznia ściany naczyń żylnych i poprawia ich stan.

Leczenie hemoroidów - może zabieg?

Jeśli po dwóch tygodniach samodzielnego leczenia objawy nie ustępują, koniecznie należy udać się do lekarza. Być może choroba jest tak zaawansowana, że trzeba zastosować innego rodzaju terapię np.:

gumkowanie – na żyłę w odpowiednim miejscu zakłada się gumową opaskę, która powoduje niedokrwienie hemoroida i jego obumarcie;

– na żyłę w odpowiednim miejscu zakłada się gumową opaskę, która powoduje niedokrwienie hemoroida i jego obumarcie; ostrzykiwanie – podobnie jak przy żylakach na nogach, ostrzykuje się hemoroidy środkami zamykającymi naczynia;

– podobnie jak przy żylakach na nogach, ostrzykuje się hemoroidy środkami zamykającymi naczynia; podwiązywanie tętnic hemoroidalnych pod kontrolą USG Dopplera.

W niektórych przypadkach hemoroidów pomóc może tylko operacja.

Leczenie hemoroidów ziołami

W leczeniu hemoroidów świetnie sprawdzają się nasiadówki ziołowe. Ograniczają one stan zapalny, obkurczają rozpulchnione błony śluzowe, działają znieczulająco i odkażająco. Do tego rodzaju zabiegu najlepiej zastosować napar z kory dębu, oczaru wirginijskiego, kasztanowca zwyczajnego, kozieradki pospolitej lub krwawnika pospolitego. Można też kupić w zielarniach gotowe mieszanki.

Znaczenie diety w leczeniu hemoroidów

Właściwe odżywianie jest jednym z najważniejszych czynników, dzięki któremu można zatrzymać lub spowolnić postęp choroby. Warto utrzymywać dietę regulującą czynność jelit i nie dopuszczać do powstawania zaparć. Poleca się pokarmy bogate w błonnik takie jak pieczywo z pełnego przemiału, pełnoziarniste makarony, naturalny ryż, świeże warzywa i owoce. Należy za to ograniczyć spożywanie pikantnych, mocno przyprawionych potraw, a także picie alkoholu i nadmiernej ilości kawy.

Ćwiczenia w leczeniu hemoroidów

Każdy rodzaj regularnej, umiarkowanej aktywności fizycznej jest bardzo wskazany przy tego typu problemach. Może to być np. 20-30 minutowy szybki, codzienny marsz, który pobudza pracę jelit. Lepiej za to unikać joggingu, tenisa i innych ćwiczeń pełnych podskoków. Przeciążają one nadmiernie mięśnie dna miednicy, na skutek czego dolegliwości mogą się nasilić.

Reklama

Polecamy!

Jak leczyć żylaki odbytu w ciąży?

Hemoroidy czy rak jelita. Jak rozróżnić te choroby?