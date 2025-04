Migotanie przedsionków jest chorobą częstą. W populacji pacjentów po 70 roku życia występuje z częstotliwością 10%. Większość chorych leczonych jest przy pomocy kardiowersji farmakologicznej lub elektrycznej, które mają na celu przywrócenie prawidłowego rytmu przedsionków serca. Niestety, w wielu sytuacjach jest to leczenie nieskuteczne, ponieważ pacjenci bywają na nie oporni. W takich przypadkach warto rozważyć inne metody leczenia. Mowa tutaj o różnych sposobach leczenia inwazyjnego – ablacji przezskórnej, chirurgicznej oraz ablacji przezskórnej łącza AV z wszczepieniem układu stymulującego.

Na czym polega ablacja przezskórna?

U młodszych chorych, z nasilonymi objawami przedmiotowymi, którzy od wielu lat byli leczeni przy pomocy leków antyarytmicznych i niestety ich działanie było nieskuteczne, warto rozważyć zastosowanie ablacji przezskórnej. Zabieg ten polega na zniszczeniu, najczęściej przy pomocy energii termicznej, obszaru serca, w którym znajduje się przyczyna występowania arytmii – przede wszystkim dotyczy to żył płucnych.

Sprawdź: Jak rozpoznać migotanie przedsionków?

W celu wykonania ablacji przez tętnicę udową zostaje wprowadzona do serca przy pomocny elastycznej plastikowej prowadnicy specjalna elektroda. Miejsce, w którym należy umieścić elektrodę poszukiwane jest przy zastosowaniu tak zwanego systemu trójwymiarowej nawigacji elektroanatomicznej, które pozwala zlokalizować miejsce nieprawidłowych wyładowań.

Ablacja jest niezwykle skutecznym sposobem, jednakże na jej wyniki należy poczekać. Sporadycznie zdarzają się przypadki, w których należy wykonać kilka ablacji u jednego pacjenta. Do istotnych powikłań zabiegu należą: krwiaki lub tętniaki w miejscu wykonania wkłucia, powikłania zakrzepowe oraz nowe zaburzenia rytmu serca, które na szczęście zdarzają się bardzo rzadko.

Ablacja chirurgiczna – jak przebiega zabieg?

Ablacja chirurgiczna wykonywana jest u pacjentów, którzy poddawani są operacji kardiochirurgicznej z powodu wady zastawki mitralnej lub choroby wieńcowej. Pozwala to na wykonanie dwóch zabiegów jednocześnie, dzięki czemu pacjent unika przyszłego wprowadzenia prowadnicy z elektrodą do serca przez tętnicę udową.

Sprawdź: Jakie znamy terapie antyarytmiczne?

U chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków, jeżeli kontrola częstotliwości rytmu komór przy pomocy leków jest niebezpieczna, można zastosować ablację przezskórną łącząc AV z wszczepieniem układu stymulującego. Zabieg ten ma zadanie zniszczyć drogę pomiędzy przedsionkami i komorami, którą przekazywane są zbyt często bodźce stymulujące oraz następnie wszczepić stymulator, który narzuci nowy, wolniejszy, prawidłowy rytm komorom.

Inwazyjne sposoby leczenia migotania przedsionków bardzo często prowadzą do całkowitego wyleczenia choroby, jednakże z powodu niebezpieczeństwa zabiegu na samym sercu, wykonywane są stosunkowo rzadko.

Reklama