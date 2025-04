Czym jest zabieg ESWL?

ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy), czyli litotrypsja zewnątrzustrojową falą uderzeniową, jest jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia kamicy układu moczowego. Jest to procedura małoinwazyjna, która pozwala na uniknięcie leczenia zabiegowego. Najczęściej wykorzystuje się ją w leczeniu kamieni, które są zlokalizowane w moczowodzie. Metoda ta stosowana jest także do usuwania złogów z nerek, które utrudniają z nich odpływ moczu.

Reklama

Czy są jakieś przeciwwskazania do ESWL?

Metoda ta nie jest polecana u pacjentów z tętniakami aorty i zaburzeniami krzepnięcia krwi lub stosującymi leki „rozrzedzające” krew. Co więcej, ESWL nie stosuje się u kobiet w ciąży. Kobieta ciężarna niezależnie od okresu ciąży powinna poinformować urologa o swoim stanie. Warto dodać, że procedura ta nie jest zalecana, jeżeli poniżej złogu znajduje się przeszkoda w odpływie moczu. Przykładem może być zwężenie moczowodu lub połączenia moczowodu z pęcherzem moczowym. Zabieg wykonywany jest w pozycji leżącej tak, aby zapewnić jak najlepszy dostęp fali uderzeniowej. Po prawidłowym zlokalizowaniu złogu za pomocą RTG lub USG, ustala się dawkę potrzebną do jego rozbicia. Liczba impulsów fali uderzeniowej zależy od wielkości, twardości i lokalizacji kamienia. Cały zabieg trwa około godziny i nie wymaga pozostawienia pacjenta na oddziale.

Fala uderzeniowa powoduje dezintegrację złogu i jego rozkruszenie, co pozwala na wydalenie odłamków kamienia na zewnątrz z moczem. Proces ten może trwać od kilku godzin do kilku tygodni. Podczas wydalania drobnych odłamków może wystąpić ból, nawet przypominający atak kolki nerkowej. Jest to związane z przesuwaniem się niewielkich fragmentów złogu. Kiedy u pacjenta wystąpi gorączka, powinien on pilnie skontaktować się z urologiem.

Zalecenia po zabiegu

Po zabiegu można stosować ćwiczenia, które usprawniają usuwanie odłamków kamienia. Szczególnie przydatne może okazać się chodzenie po schodach, jazda na rowerze czy podskoki. Stosuje się również kąpiele rozgrzewające.

Reklama

Jakie są możliwe powikłania po zabiegu litotrypsji?

ESWL, jak każdy zabieg, niesie ze sobą ryzyko powikłań. Jednymi z najczęstszych po zastosowaniu tej metody są zmiany na skórze przypominające stłuczenie. Krwiomocz nie jest częstym objawem, a jeśli wystąpi, to najczęściej ustępuje samoistnie. Pojawiają się również krwiaki okołonerkowe, które zwykle wchłaniają się i nie wymagają dodatkowej interwencji. Zdarzyć się może, że taki krwiak wymaga opróżnienia poprzez założenie drenażu.

Zobacz: Jak interpretować wynik badania osadu moczu?