Jak się leczy klasterowy ból głowy?

Ból klasterowy głowy, nazywany również chorobą Hortona, jest określany jako jeden z najbardziej dotkliwych bólów głowy, więc nie bez przyczyny jest nazywany „bólem samobójców”, czy też przyrównywany do bólów porodowych. Czy medycyna może coś zaoferować by złagodzić dolegliwości osób cierpiących na tą na szczęście rzadką chorobę?

Relacja lekarz-pacjent

W związku z ogromnym nasileniem bólu podczas ataków chorzy mają często odczucia bezpośredniego zagrożenia życia oraz obecności poważnej patologii wewnątrzczaszkowej, tj.: pęknięty tętniak tętnicy mózgowej czy guz. Zadaniem lekarza jest wytłumaczenie pacjentowi istoty klasterowych bólów głowy oraz przekonanie pacjenta, iż nic mu nie zagraża.

Wagę tego elementu postępowania potwierdzają zalecenia, iż nieraz w celu upewnienia chorego i jego rodziny o etiologii dolegliwości, może być zasadne wykonanie badania MRI z podaniem kontrastu, mimo braku bezwzględnych wskazań diagnostycznych. Brak zaufania pacjenta do lekarza spowoduje nie zgłoszenie się jego na kolejną wizytę, niepotrzebne wizyty lekarskie, nie stosowanie zaleconej terapii oraz frustrację chorego wynikającą z poczucia zlekceważenia jego problemu zdrowotnego.

Lekarz również nie może dać złudnej nadziei całkowitego wyleczenia z klasterowego bólu głowy, choć są rzeczywiście przypadki ustępowania dolegliwości. Natomiast może obiecać znaczną redukcję nasilenia bólu, skrócenie i zmniejszenie ilości klasterów.

Strategie terapeutyczne

Strategia leczenia jest uzależniona przede wszystkim od postaci choroby – czy mamy do czynienia z epizodycznym, czy też przewlekłym klasterowym bólem głowy. Ponadto planując terapię należy uwzględnić choroby współistniejące, takie jak: nadciśnienie tętnicze, niewydolność naczyniową pod postacią choroby wieńcowej, czy też choroby naczyń obwodowych. Takie obciążenia implikują potrzebę modyfikacji zlecanego leczenia.

Podstawowym kierunkiem działania jest przerywanie ataków bólu i jest to leczenie objawowe. Ponadto istnieje leczenie profilaktyczne, wskazane w przypadku znacznego nasilenia bólu, dużej częstości ataków oraz braku reakcji, mimo stosowanych różnorodnych leków.

Terapie niefarmakologiczne, takie jak akupunktura, masaże nie mają udowodnionej skuteczności w tej jednostce chorobowej. Stosowanie specjalnych diet również nie powinno być uznawane za godne polecenia. Należy unikać jedynego, udowodnionego czynnika wyzwalającego ataki bólu – alkoholu.

Podsumowanie

Idealną sytuacją jest taka, gdzie pacjent dotknięty klasterowymi bólami głowy ma jednego prowadzącego lekarza. Nawiązane zaufanie oraz dobra znajomość historii choroby pacjenta, umożliwi lekarzowi odpowiednio dobrane leczenie, a choremu da poczucie celowości stosowanej terapii.

