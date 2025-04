Badania medyczne płodności oraz leczenie wzmagają lęk, jaki i tak już Ty i Twój partner odczuwacie z powodu niemożności posiadania dziecka. Do pewnego stopnia jest to nieuniknione, wziąwszy pod uwagę inwazyjną naturę badań i interwencji medycznych oraz Waszą ogromną emocjonalną i finansową inwestycję w cały proces. Podczas gdy całkowite wyeliminowanie lęku w trakcie leczenia nie jest możliwe, poznanie jego charakterystycznych symptomów i niektórych sposobów radzenia sobie z nim może być bardzo pomocne.

Oznaki lęku

Niektóre z najczęściej występujących fizycznych oznak wzmożonego niepokoju to: trudności z zasypianiem, zmiana apetytu, zawroty głowy, bóle odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa, bóle głowy, mdłości, drżenie i płytki oddech.

Do objawów psychologicznych należą: trudności w koncentracji, skłonność do zapominania, uczucie strachu i paniki, utrata zainteresowania czynnościami, które przedtem sprawiały przyjemność, inklinacja do szybkiej irytacji i rozdrażnienia.

Lęk może się ujawniać w Twoich stosunkach interpersonalnych, kiedy okazuje się, że stałaś się nienaturalnie wybuchowa i przewrażliwiona w kontaktach ze swoim partnerem i innymi bliskimi Ci osobami. Coś, co kiedyś było dla Ciebie mało ważne, urasta nagle do rangi ogromnego problemu i niespodziewanie okazuje się, że Ty i Twój partner walczycie ze sobą o sprawy bez znaczenia.

Lęk jako proces adaptacyjny

Te objawy mogą być nieprzyjemne, ale są normalne w podobnych okolicznościach. W większości sytuacji życiowych lęk jest procesem adaptacyjnym. Zwraca Twoją uwagę na zagrożenie i powoduje albo ucieczkę, albo działanie na rzecz zredukowania zagrożenia. Zwykle nazywamy to reakcją „walcz albo uciekaj”. Kiedy zagrożenie znika, lęk zmniejsza się i wracasz do normalnego funkcjonowania.

Jak zapanować nad lękiem?

W przypadku problemów z płodnością, zagrożenie jest ciągłe. Do chwili, kiedy zajdziesz w zdolną do życia ciążę, zagrożenie bezdzietnością trwa. Możesz próbować redukować je (reakcja walki) poprzez poddanie się leczeniu, ale ono wzmaga stres i lęk, które już Cię prześladują. Możesz też unikać zagrożenia (reakcja ucieczki) poprzez skupianie się na innej stronie życia i nie zajmować się swoją niepłodnością, ale ciągle będziesz stać w obliczu bezdzietności. Tak więc trudno jest zachować równowagę, tak jak trudno jest zapanować nad ciągłym lękiem.

Całkowite wyeliminowanie lęku w czasie, kiedy poddajesz się leczeniu, nie jest możliwe. Jest jednak coś, co pomoże Ci zapanować nad nim.

Podczas leczenia spróbuj włączyć postępującą relaksację do swojego codziennego życia, nawet na pięć czy dziesięć minut dziennie.

do swojego codziennego życia, nawet na pięć czy dziesięć minut dziennie. Zastosuj autohipnozę i wizualizacje, aby obniżyć swój lęk podczas stresujących i bolesnych procedur.

Aby osłabić niektóre fizyczne symptomy lęku, odżywiaj się właściwie i regularnie wykonuj ćwiczenia , nawet gdyby to miały być tylko spacery.

, nawet gdyby to miały być tylko spacery. Spróbuj regularnie uprawiać jogę i medytację dla zredukowania lęku.

Znajdź sposób na to, aby dać ujście swoim licznym obawom i uczuciom związanym z niepłodnością oraz koniecznością poddawania się kuracjom płodności. Mogą tu być pomocne grupy wsparcia albo zaufana przyjaciółka czy ktoś z rodziny, kto potrafi słuchać bez osądzania, ale jednocześnie zapewnia wsparcie.

i uczuciom związanym z niepłodnością oraz koniecznością poddawania się kuracjom płodności. Mogą tu być pomocne grupy wsparcia albo zaufana przyjaciółka czy ktoś z rodziny, kto potrafi słuchać bez osądzania, ale jednocześnie zapewnia wsparcie. Jeżeli lubisz pisać, prowadź pamiętnik. Dziennik może być świetnym miejscem do rozładowania uczuć i zawsze będzie przy Tobie, w dzień i w nocy.

i zawsze będzie przy Tobie, w dzień i w nocy. Graj na instrumencie, zapisz się na lekcje tańca albo wypróbuj swoje talenty plastyczne dla wyrażenia uczuć i zmniejszenia lęku.

Przeciwstaw się swoim negatywnym myślom i rozmawiaj. Kiedy przyłapiesz się na negatywnych myślach lub powiedzeniu czegoś negatywnego jak: „Nigdy nie zajdę w ciążę, to nigdy nie zadziała”, powiedz sobie: „STOP! To nie pomaga!”. A potem powiedz coś pozytywnego, takiego jak: „Jeżeli jest to nam pisane, to się uda” lub: „Robimy wszystko, co możemy, i tylko tego możemy od sobie wymagać”. Powtarzaj te przywracające zdrowy rozsądek stwierdzenia za każdym razem, kiedy zauważysz, że popadasz w negatywne myślenie czy dialog ze sobą.

Wpuść poczucie humoru do swojego życia; nie pozwól powadze niepłodności przeniknąć wszystkich aspektów Twojego dnia. Oglądaj komedie i czytaj lekkie książki. Pozwól sobie od czasu do czasu na śmiech.

Fragment pochodzi z książki „Niepłodność. Szkoła przetrwania” Judith C. Daniluk (Wydawnictwo Helion, 2009). Publikacja za wiedzą wydawcy.