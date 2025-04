Związki, które pod wpływem światła nabierają leczniczych właściwości to hematoporfiryny. Uwrażliwiają one tkanki i komórki na działanie promieni świetlnych. Zazwyczaj podaje się je miejscowo (we wstrzyknięciu), a następnie eksponuje się ciało na działanie światła.W wyniku reakcji fotochemicznej dochodzi do degeneracji błon komórkowych, materiału genetycznego i białek nowotworu. Dzięki fototerapii dochodzi również do zniszczenia unaczynienia guzów, dzięki czemu odbiera się im możliwość wzrastania i powoduje martwicę. Czy fototerapia jest bezpieczna?

