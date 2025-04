Jakie są objawy raka trzustki?

Wspomniana już bezbolesna żółtaczką, powstaje w wyniku mechanicznego zamknięcia drogi odpływu żółci. Żółtaczka w przypadku nowotworu jest znacznie bardziej nasilona, niż w przypadku kamicy. Kolejnym objawem zastoju żółci jest odbarwienie stolca, ciemnienie moczu oraz różnie nasilony świąd skóry. Stężenie bilirubiny wacha się w granicach 18 – 25 mg% i trwa do operacji lub śmierci pacjenta.

Charakterystycznym objawem dla raka trzustki jest zespół objawów zwany zespołem Courvoisiera. Składa się on z żółtaczki oraz wyczuwalnego przez powłoki pęcherzyka żółciowego.

Najczęstszą lokalizacją raka trzustki jest głowa tego narządu. W przypadku raka trzonu lub ogona trzustki, występować mogą promieniujące do pleców bóle nadbrzusza.

Reklama

Jak leczymy?

Trzustka jest narządem niedostępnym badaniu palpacyjnemu. Z tego powodu rak tego narządu wykrywany jest zazwyczaj w zaawansowanej formie, gdy guz jest duży i nacieka sąsiednie struktury.

W przypadku raka trzustki leczeniem z wyboru jest operacja. Zabieg ten jest jednym z najbardziej skomplikowanych w chirurgii jamy brzusznej. Operacja ta, zwana operacją Whipple`a, polega na usunięciu guza głowy trzustki z marginesem zdrowych tkanek, a więc z dwunastnicą, odcinkiem przewodu żółciowego wspólnego, oraz czasem z odźwiernikiem. Po resekcji tych struktur należy odtworzyć ciągłość przewodu pokarmowego oraz spływ żółci i soku trzustkowego z pozostałej części trzustki.

W przypadku gdy nowotwór wykrywamy w stadium przerzutów lub gdy jest tak duży, że przerasta sąsiednie narządy, wówczas wykonuje się zabieg paliatywny. Operacje paliatywne w przypadku raka trzustki mają na celu zminimalizowanie objawów. Wykonuje się omijającą nowotwór drogę dla przepływu żółci (zespolenie przewodu żółciowego z żołądkiem lub jelitem). Dzięki temu zmniejsza się nasilenie żółtaczki, minimalizuje świąd skóry, a chory odczuwa poprawę jakości życia.

Przeczytaj: Rak trzustki - jak się objawia?