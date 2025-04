Opryszczka to zmiana skórna wywołana zakażeniem wirusem HPV. Nawet jeśli nigdy nie miałaś opryszczki nie znaczy to, że nie jesteś nosicielem tego wirusa! Ma go większość z nas, choć nie u wszystkich prowadzi on do rozwoju opryszczki. Jeśli jednak pojawiło się u ciebie popularne "zimno", warto wiedzieć, jak sobie z nim radzić! Poznaj 5 skutecznych, domowych sposobów na opryszczkę, które pozwolą ci pozbyć się problemy!

Reklama

Jak pozbyć się opryszczki domowymi sposobami?

Gdy tylko poczujesz, że zaczyna tworzyć się opryszczka, jak najszybciej podejmij odpowiednie kroki!

Gdy poczujesz swędzenie – zacznij smarować zmianę środkiem antywirusowym lub naklej leczniczy plasterek. To zmniejszy "siłę rażenia" wirusa, dzięki czemu zmiana będzie mniejsza i szybciej się wygoi. Myj dokładnie ręce po dotknięciu pęcherzyków na wardze i nałożeniu leczniczego preparatu. Szczególną ostrożność zachowaj przy demakijażu oczu! Opryszczka może przenieść się na gałkę oczną, dlatego trzeba uważać podczas wykonywania czynności palcami w tej okolicy. Na wszelki wypadek nie zakładaj szkieł kontaktowych przez czas trwania opryszczki. Tak jak w przypadku demakijażu, wirus opryszczki może przenieść się na palcach na gałkę oczną. Dlatego zanim nie wygoi się opryszczka, lepiej zrezygnować z soczewek na rzecz okularów. Używaj osobnego ręcznika do twarzy, a potem go wygotuj. Nie chcesz przenieść wirusa w inne miejsca! Dlatego na czas gojenia się zmiany przygotuj sobie oddzielny ręcznik, a potem porządnie do zdezynfekuj. W takiej sytuacji dobrze sprawdzają się także jednorazowe ręczniki papierowe Po całkowitym wygojeniu ust – wymień szczoteczkę do zębów na nową. Myjąc zęby ciężko uniknąć dotknięcia miejsca opryszczki, a wilgotna, ciepła szczoteczka to wprost idealne miejsce do rozmnażania się wirusa. Dlatego po zagojeniu się opryszczki warto wymienić starą szczoteczkę do zębów na nową.

Przeczytaj też o sposobach na nawracającą opryszczkę na naszym forum medycznym.

Reklama

Pozbądź się opryszczki szybko i skutecznie!

Przegląd preparatów na opryszczkę - typy redakcji

8 faktów i mitów o opryszczce na ustach

Jak zamaskować opryszczkę?

Jak rozpoznać opryszczkę narządów intymnych?

Na podstawie artykułu Beaty Prasałek z Poradnika Domowego