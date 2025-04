Kiedy decydujemy się na leczenie?

Leczenie uzależnione jest od wyników biopsji i rozpoznania, z jakim typem przełyku Barretta mamy do czynienia. 95% chorych cierpi na to schorzenie bez tzw. dysplazji śluzówki. Ryzyko rozwoju w chorobę nowotworową jest tutaj znikome. Chory otrzymuje leki hamujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku (inhibitory pompy protonowej). Jest to leczenie typowo farmakologiczne, któremu towarzyszą cykliczne, wykonywane co kilka miesięcy sprawdzające badania gastrologiczne. W zdecydowanej większości przypadków nie obserwuje się rozwoju choroby w poważniejsze stadia.

Kolejnym typem jest przełyk Barretta z dysplazją małego stopnia. Również w tym przypadku chorzy poddawani są kuracji farmakologicznej ww. lekami. W tym stadium trzeba już jednak rozważyć, czy nie należy zastosować leczenia endoskopowego. Natomiast w przypadku wystąpienia przełyku Barretta z dysplazją dużego stopnia stosowana jest już leczenie endoskopowe, jako podstawowa metoda leczenia, w tym np. ablacja prądem (system Halo). Zabiegowi może towarzyszyć również resekcja endoskopowa, czyli usunięcie chorych tkanek. Dla pacjentów szczególnie ważne jest to, że jest to metoda niechirurgiczna, a zatem mało inwazyjna.

Na czym polega zabieg metodą Halo?

Jedną z metod leczenia przełyku Barreta jest ablacja falami radiowymi (system Halo). Jest to terapia endoskopowa, która polega na fotodynamicznej resekcji błony śluzowej. Lekarz wprowadza endoskop do przełyku pacjenta w celu identyfikacji tkanki przełyku Barretta. Następnie dokonuje ablacji chorych tkanek prądem. Cały zabieg trwa zwykle około 30 minut. Pacjent tego samego dnia może wrócić do domu.

Technologia ablacji jest stosowana w medycynie od dawna. Wykorzystuje się ją do zapobiegania krwawieniom wewnętrznym i usuwania tkanek zmienionych chorobowo. System Halo jest unikalny, ponieważ usuwa komórki przedrakowe nie niszcząc sąsiednich zdrowych komórek. Tym, co wyróżnia system Halo jest również to, że możliwe jest kontrolowanie głębokości ablacji (działania fal na tkanki), przez co odsetek powikłań jest znikomy, a skuteczność metody wysoka. Technologię Halo można wykorzystywać przy bardzo zaawansowanych stadiach przełyku Barretta, a nawet we wczesnym stadium raka przełyku. Badania kliniczne prowadzone w USA i Europie dowiodły, że u 70 proc. chorych w rok po zabiegu nie stwierdzono nawrotu stanu przednowotworowego. Zabiegi metodą Halo są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

