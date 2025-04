Wybór odpowiedniego leczenia jakie zaproponuje specjalista zależy od typu wirusa, który zaatakował organizm chorej osoby. Jeśli stwierdzono u Ciebie zakażenie wirusem HPV nie wpadaj w panikę! U ok. 80% młodych kobiet infekcja przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie. A jeśli nawet wirus spowodował jakieś zmiany to wczesna diagnostyka daje duże szanse na pozytywny wynik terapii.

Przeczytaj: Wirus HPV - co to jest?

Im wcześniej wirus HPV zostanie rozpoznany tym większa szansa na 100% wyleczenie!

Leczenie stanów przedrakowych (CIN)

Jeśli stwierdzono u Ciebie stany przedrakowe (tzw. CIN) musisz wiedzieć, że sposób ich leczenia zależy od stopnia nasilenia zmian, a także ich rozległości oraz miejsca, w którym wystąpiły. Decydując się na określoną terapię, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak wiek kobiety, czy w przyszłości chciałaby zajść w ciążę. Dlatego też sposób leczenia zmian spowodowanych zakażeniem wirusem HPV powinien być zaplanowany indywidualnie przez lekarza, po konsultacji z samą pacjentką. Do metod leczenia zmian przedrakowych zaliczamy:

Reklama

krioterapia (zamrażanie),

chirurgiczne wycięcie zmiany,

wycięcie zmiany pętlą elektryczną o dużej częstotliwości (LEEP),

zniszczenie tkanki laserem.

Reklama

Dlaczego ważna jest wczesna diagnoza zakażenia?

Zobacz: Diagnostyka zakażeń wirusem HPV

Mimo że nie istnieje skuteczny lek na samego wirusa brodawczaka ludzkiego, to wczesna diagnoza jest czynnikiem, który w wielu przypadkach ratuje życie!

Pamiętaj, że raka szyjki macicy powoduje długotrwałe zakażenie wirusem HPV (trwające nawet kilkanaście lat!). Im wcześniej lekarz wykryje zmiany w obrębie komórek macicy, tym większa szansa na pozytywny wynik leczenia. Łatwiej bowiem wyleczyć zmiany przedrakowe niż samego raka szyjki macicy w zaawansowanym stadium rozwoju. Skuteczność terapii uzależniona jest, m.in., od stopnia nasilenia spowodowanych zmian. Im mniejsze zmiany w Twoim organizmie spowodował wirus HPV, tym łatwiej je wyleczyć.