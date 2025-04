Pomimo iż wirus HSV pozostaje w organizmie zakażonej osoby przez całe życie, konieczne jest podjęcie leczenia, gdyż dzięki temu zmniejsza się ryzyko przekazania choroby partnerowi seksualnemu.

Kremy i maści

W przypadku infekcji wirusem antybiotyki niestety nie są skuteczne. Gdy opryszczka ma łagodny przebieg, lekarz zapisuje zwykle kremy oraz maści o działaniu przeciwzapalnym oraz wysuszającym. Jeśli wirus HPV powoduje infekcję o ostrym przebiegu, niezbędne bywają preparaty doustne, które łagodzą objawy choroby, skracają czas infekcji i wydłużają czas pomiędzy kolejnymi nawrotami.

Tabletki

Ostre objawy opryszczki płciowej mogą być leczone za pomocą doustnych leków przeciwwirusowych, takich jak: acyclovir, famciclovir, czy valacyclovir. Co prawda nie leczą one samego zakażenia, ale pomagają w przetrwaniu objawów chorobowych. Acyclovir może być stosowany doustnie 5 razy dziennie po 200 mg przez 5 dni. Kiedy zakażenie opryszczkowe rozprzestrzenia się po organizmie, może być ono leczone za pomocą acycloviru podanego dożylnie.

Witamina B

Podczas leczenia zakażenia wirusem HSV wskazane jest także stosowanie witamin z grupy B w tym B1 oraz B12. Liczba nawrotów zmian chorobowych z czasem ulega zmniejszeniu. Codzienne przyjmowanie leków przeciwwirusowych może obniżyć ilość nawrotów objawów o co najmniej 75% u osoby cierpiącej na tego rodzaju zaburzenia stosunkowo często (6 albo więcej nawrotów w roku).

Polecamy: Witaminy B1 - jak ograniczyć ich straty

Inne możliwości

Niektóre dowody wskazują na to, że szybkie podanie 15 % idoxuridine (IDU) w dimethyl sulfoxide (DMSO) łagodzi ranki na wargach i skraca czas gojenia się. Pomocne jest także leczenie homeopatyczne.

Ponieważ opryszczka narządów płciowych należy do chorób nieuleczalnych, osoby nią zarażone muszą nauczyć się z nią żyć. Obecnie prowadzone są badania mające na celu stworzenie szczepionki przeciwko zakażeniu HSV, jak również skutecznego leku umożliwiającego całkowite wyleczenie choroby.

Zobacz także: Typy wirusa HPV

Reklama