Co robić? Doszło zapewne do zakażenia okołopaznokciowego, zwanego popularnie zastrzałem.

Porada lekarza:

Dzieje się tak, gdy do ranki dostają się drożdżaki lub bakterie. Chory palec należy moczyć kilkakrotnie przez 20 minut w bardzo ciepłej wodzie z rozpuszczonym mydłem a następnie stosować odkażające okłady z rivanolu. Po tych zabiegach ból i opuchlizna powinny ustąpić. Jeśli nie ma poprawy lub dolegliwości nasilają się, trzeba szybko iść do chirurga. Lekarz natnie (w znieczuleniu miejscowym) tworzący się ropień, a miejsce zakażenia spryska antybiotykiem. Radzimy nie lekceważyć zastrzału, bo infekcja może się rozprzestrzenić na cały organizm, co zawsze wymaga długotrwałej kuracji antybiotykowej.