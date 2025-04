Odpowiada stomatolog Piotr Trafidło



Prawdopodobnie dentysta uznał, że leczenie głębokich ubytków będzie wymagało zastosowania znieczulenia miejscowego. Polega ono na wstrzyknięciu go w błonę śluzową tuż przy leczonym zębie. Zwykle unika się takich zabiegów w pierwszym trymestrze. Nie ma jednak przeciwwskazań, by w ogóle leczyć zęby w ciąży. Przeciwnie! Trzeba pamiętać, że stan zębów i dziąseł może mieć istotny wpływ na zdrowie dziecka. Przyszłe mamy są natomiast bardziej narażone na próchnicęoraz stany zapalne dziąseł. Dlatego powinny w okresie ciąży, a także karmienia piersią szczególnie dbać o higienę jamy ustnej, szczotkować zęby po każdym posiłku i używać nitki dentystycznej. Należy też pamiętać, by regularnie odwiedzać dentystę.

Reklama