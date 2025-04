Leczenie zębów w czasie ciąży - warto wiedzieć

Ciąża to czas wielkich zmian fizjologicznych w organizmie kobiety spowodowanych wzrostem stężenia sterydowych hormonów płciowych we krwi. Te zmiany hormonalne wpływają m.in. na skład śliny i zmniejszenie jej ilości.

Poranne mdłości, wymioty, uleganie zachciankom, częste spożywanie słodyczy, prowadzą do zwiększenia ryzyka rozwoju próchnicy. Zamiast sięgać po kolejny batonik, przyszłe mamy powinny raczej zjeść słodki owoc, a najlepiej warzywa.

Klinika Orident prowadzi stały program edukacyjny dla przyszłych mam. Obejmuje on nie tylko leczenie, ale i profilaktykę. „Chcemy dbać o zdrowie zębów mamy i jej nienarodzonego dziecka, bo już w tej fazie rozwoju można na nie wpływać, dlatego program dla mam obejmuje także spotkania edukacyjne dotyczące dbania o jamę ustną niemowlęcia” – mówi właścicielka Orident. „Próchnica to choroba bakteryjna, którą możemy przenieść na dziecko, np. całując je w usta. To dlatego, kiedy w domu pojawia się mały człowiek, wszystkie osoby w jego otoczeniu powinny mieć zdrowe zęby. Bo całowanie, oblizywanie smoczków, łyżeczek, itd. to potencjalne drogi zarażania próchnicą. A przecież każda mama chce przed nią swoje dziecko uchronić” – dodaje.

Leczenie zębów w czasie ciąży - Orident radzi

Jeśli jesteś w ciąży i:

odczuwasz ból zęba

odczuwasz ból podczas jedzenia słodyczy

cierpisz na nadwrażliwość zębów na ciepło i zimno

obserwujesz krwawienie z dziąseł podczas szczotkowania

wyczuwasz na dziąsłach zgrubienia w postaci guzów

zauważasz szybsze niż zwykle powstawanie kamienia nazębnego

masz nieprzyjemny zapach z ust

Zgłoś się do stomatologa. Przed wizytą poinformuj lekarza, że jesteś w ciąży.



Leczenie zębów w czasie ciąży - obalamy mity

Mit 1: Podczas ciąży nie wolno leczyć zębów

Podczas ciąży można, a nawet trzeba leczyć zęby (choroby dziąseł kilkakrotnie zwiększają ryzyko przedwczesnego porodu lub niskiej wagi urodzeniowej dziecka). Zabiegi powinny jednak być przeprowadzane przez odpowiednio wyposażonych i przygotowanych specjalistów.

Mit 2: Podczas ciąży nie wolno stosować znieczulenia

Pacjentki w ciąży mogą przyjmować znieczulenie miejscowe, muszą tylko poinformować lekarza, że oczekują dziecka (lekarz wybierze bezpieczny środek znieczulający).

Mit 3: Podczas ciąży nie wolno leczyć zębów kanałowo

Leczenie kanałowe nie jest wskazane w czasie ciąży (ze względu na kontrole radiologiczne), w razie konieczności przeprowadzenia takiego zabiegu można go wykonać np. przy wykorzystaniu neutralnego dla zdrowia endometru.

źródło: Materiały prasowe