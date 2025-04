Leczenie interdyscyplinarne, nazywane też zespołowym, polega na współpracy lekarzy różnych specjalności. Terapia przebiega w oparciu o plan leczenia schorzeń zdrowotnych z uwzględnieniem spojrzenia na organizm jako złożoną całość. Celem leczenia zespołowego jest uzdrowienie pacjenta w jak najkrótszym czasie i przy możliwie zminimalizowanym stresie i cierpieniu.

Kiedy stosowane jest leczenie zespołowe?

Leczenie zespołowe w stomatologii stosowane jest między innymi w ortodoncji, implantologii czy periodontologii. Gdy chcemy skorygować układ zębów poprzez ich przemieszczenie, często przed założeniem aparatu ortodontycznego musimy poddać się zabiegom periodontologicznym. Mają one na celu wyleczenie zapalenia dziąseł i poprawę ich kondycji.

W przypadku leczenia chirurgiczno-implantologicznego możliwe jest z kolei połączenie wysiłku chirurga szczękowego, laryngologa oraz stomatologa-protetyka i przeprowadzenie zabiegów w tym samym czasie dzięki współpracy z anestezjologiem. Możemy w ten sposób podczas jednego zabiegu usunąć ząb i od razu uzupełnić lukę czy też podnieść zatoki szczękowe i przeprowadzić plastykę przegrody nosowej. Zastosowanie znieczulenia ogólnego redukuje liczbę wizyt u lekarzy i skraca tym samym czas leczenia. Zabiegi mniej złożone mogą być przeprowadzane w półuśpieniu (sedacji) lub jedynie przy asyście anestezjologicznej poprzez podanie leków przeciwlękowych.

Interdyscyplinarny system terapii istnieje także w ortognatyce, zajmującej się korektą zniekształceń szczękowych. Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, czy też wady zgryzu, prowadzą do wzmożonego napięcia mięśni w okolicach nieprawidłowo położonych struktur kostnych. Napięcie to często prowadzi do kolejnych negatywnych zmian i reakcji bólowych, także w bardzo odległych rejonach ciała.

Ze względu na fakt, że wszystkie układy ciała ludzkiego są ze sobą powiązane i współdziałają ze sobą, wady zgryzu i dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych mogą powodować zaburzenia stabilności kręgosłupa, obręczy barkowej, szyi czy też bóle głowy. Leczenie w takiej sytuacji musi więc być z założenia wielospecjalistyczne i wielokierunkowe.

Zalety leczenia zespołowego

Leczenie interdyscyplinarne jest atrakcyjnym rozwiązaniem pod względem finansowym. Dzieje się tak przy zabiegach związanych z parodontozą lub leczeniu implantologicznym, kiedy stosuje się techniki regeneracyjne, mające na celu odbudowę tkanek kości i plastykę tkanek miękkich. Dzięki zastosowaniu znieczulenia ogólnego można przeprowadzić leczenie na większym obszarze, zużywając mniejszą ilość materiałów, niż gdyby przeprowadzano kilka zabiegów w znieczuleniu miejscowym.

Pacjent przyjmuje po zabiegu leki, na przykład antybiotyk, jednorazowo, nie zaś wielokrotnie, co byłoby konieczne w przypadku kilku zabiegów. Mamy więc do czynienia nie tylko z mniejszym obciążeniem finansowym, ale także mniejszym obciążeniem organizmu.

Stomatologiczne leczenie zespołowe z wykorzystaniem znieczulenia ogólnego jest też w niektórych przypadkach jedynym dostępnym rozwiązaniem. Stosowane jest choćby u osób niepełnosprawnych umysłowo, które nie sposób skłonić do współpracy z lekarzem, a także u dzieci, które reagują silnym stresem. W ten sposób jesteśmy w stanie skrócić leczenie, które normalnie trwałoby nawet kilka miesięcy, i ograniczyć tym samym stres i cierpienie pacjenta.

