Nie tylko szpecą nogi, ale i zakłócają krążenie krwi. Ale najnowsza metoda leczenia pozwala się pozbyć żylaków w trakcie małoinwazyjnego zabiegu. Jego atutem jest też to, że szybko wrócisz do pełnej formy.

Reklama

1. Jakie są przeciwwskazania do leczenia żylaków parą wodną?

Jest ich niewiele. To bardzo zły ogólny stan zdrowia czy np. duża niewydolność wątroby. Nie stosujemy też metody parowej u kobiet w ciąży. Przeszkodą, ale względną, są zaś zaburzenia krzepliwości krwi.

2. Jak wygląda zabieg leczenia żylaków parą wodną?

Najpierw stosujemy znieczulenie miejscowe. Następnie wchodzimy igłą o większym przekroju przez skórę do chorego naczynia. Przez tę igłę wprowadzamy cewnik parowy. Robimy to pod kontrolą USG, dlatego cały manewr jest bezpieczny. Z tego cewnika wydobywa się para wodna. Ma ona temperaturę ponad 100 stopni, ale na wyjściu już tylko 60-80. Pacjent czuje tylko lekkie ciepło w nodze. Para rozchodzi się po całym naczyniu. Jeśli jest długie i kręte – trzeba zrobić kilka takich nakłuć. Potem zakładamy na nogę chorego specjalną pończochę o zmiennym ucisku i... może iść on do domu. A często następnego dnia do pracy, ale to zależy od wielkości leczonych żylaków.

Co dzieje się z żyłą mocno rozgrzaną od środka? Pod wpływem ciepła kurczy się, następnie zarasta i po pewnym czasie ulega degradacji.

3. Ile trwa zabieg wykonany metodą parową?

Jeśli choroba nie jest zaawansowana, a żylak niezbyt rozgałęziony około pół godziny. W czasie jednego zabiegu możemy leczyć obie nogi. Wtedy czas operacji się wydłuża.

4. A co z małymi odgałęzieniami, które mogą pozostać widoczne?

Zamykamy je wstrzykując do środka naczynek specjalny preparat (to zabieg skleroterapii). Albo stosujemy metody przezskórnego zamykania naczynek laserem.

5. Jakich zaleceń należy przestrzegać po zabiegu parą wodną?

Trzeba nosić pończochy uciskowe przez 2-4 tygodnie. Po pierwszej dobie można je zdejmować na noc. Jeśli odczuwa się ból, nie ma przeciwwskazań do zażywania środków, które go uśmierzą. Przy chorobie żylakowej nie jest natomiast wskazane rozgrzewanie ciała, lepiej więc brać prysznic, a nie gorącą kąpiel, unikać sauny, solarium oraz intensywnego opalania.

6. Ile kosztuje zabieg leczenia żylaków parą wodną?

Jeśli choroba nie była zaawansowana zabieg na jednej nodze, skleroterapia i komplet pończoch kosztują od 2,2 tys. złotych.

7. NFZ refinansuje inny zabieg usuwania żylaków – stripping. Dlaczego warto uskładać na ten z użyciem pary wodnej?

Trwa krócej. Nie trzeba spędzić kilku dni w szpitalu. Nie stosuje się znieczulenia ogólnego czy rdzeniowego. W porównaniu do klasycznej operacji – mniejsze jest ryzyko powikłań i dolegliwości bólowe. Po zabiegu nie ma blizn ani trwałych śladów. Pacjent szybciej też wraca do normalnej aktywności.

Czytaj także:

Jak działają leki na zdrowe nogi?

Przegląd preparatów dla zdrowia nóg

Jak wzmocnić nogę nalewką z kasztanów?

Reklama

Chirurg flebolog dr nauk med. Wojciech Rybak, na podstawie artykułu Beaty Prasałek z Poradnika Domowego