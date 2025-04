Zapalenie pęcherza trwa zazwyczaj tylko kilka dni, ale i tak potrafi nieźle dać się we znaki. Typowe objawy to:

- silne uczucie parcia na pęcherz (bez możliwości jego całkowitego opróżnienia);

- częste oddawanie bardzo małych porcji moczu (nawet po kilka kropli);

- ból i pieczenie w cewce moczowej, a czasami też ból w dole brzucha;

- intensywniejszy niż normalnie zapach moczu i zmiana jego wyglądu (zmętnienie);

- wywołane przez infekcję osłabienie, czasem także gorączka.



Co możesz zrobić sama?

Przede wszystkim wypijaj w ciągu dnia 2–3 litry płynów. Najlepiej wody mineralnej i soku z żurawin (zawarte w nim związki utrudniają przywieranie bakterii do dróg moczowych). Aby zakwasić mocz i zahamować namnażanie zarazków, zażywaj witaminę C (na dobę nawet 10–12 tabletek po 200 mg). Jeśli po 4–5 dniach dolegliwości nie zaczną ustępować, idź do lekarza: internisty, ginekologa lub urologa.

Reklama

Bezzwłocznie skontaktuj się ze specjalistą, jeśli infekcja często nawraca, towarzyszy jej silny ból albo mocz jest podbarwiony krwią.

Gdy infekcja nie chce sama ustąpić…

Przede wszystkim lekarz zleci ci zrobienie badania moczu. Potem przepisze chemioterapeutyki (środki hamujące namnażanie bakterii, działające podobnie do antybiotyków). Jeżeli infekcja będzie powracać, przed wystawieniem kolejnej recepty konieczne będzie zrobienie tzw. posiewu. Pomoże on ustalić, jakie dokładnie bakterie zaatakowały drogi moczowe i dobrać skuteczniejsze leki. Gdyby

i to nie dało efektów, lekarz może cię skierować na USG i RTG dróg moczowych (by wykluczyć anatomiczne wady układu moczowego).

Reklama

Co możesz zrobić sama?

Nie wstrzymuj moczu – najlepiej gdybyś oddawała go co 2–3 godziny i koniecznie przed snem – to pozwoli wydalić wiekszą ilość bakterii. By nie podrażniać pęcherza, zrezygnuj z alkoholu, kawy i herbaty (dozwolona jest tylko ziołowa, np. ze skrzypu polnego, bo działa przeciwbakteryjnie i moczopędnie). Kilka razy w ciągu dnia (na 15–20 minut) przykładaj sobie do podbrzusza termofor wypełniony ciepłą wodą – to pomoże złagodzić ból. Gdyby był silny, możesz też zażyć środek o działaniu rozkurczającym (np. No-Spa, Galospa).