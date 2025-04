Legitymacje ubezpieczeniowe odeszły do lamusa

Dokument, który stanowił o naszym ubezpieczeniu zdrowotnym, już nie będzie wydawany i potwierdzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od początku 2010 roku legitymacje ubezpieczeniowe nie będą wydawane, ponieważ są niepotrzebne, gdyż wszelkie potrzebne informacje do potwierdzenie ubezpieczenia są przekazywane drogą elektroniczna do NFZ. Jednak procedura ta nie jest szybka, a trwa nawet do kilku miesięcy, z uwagi na to, że systemy obu instytucji nie są ze sobą kompatybilne.

Według ZUS-u nie powinno być problemów z uzyskaniem nieodpłatnej opieki medycznej. Książeczki wydane do 31 grudnia 2009 roku nie stracą na ważności i będą aktualne do wyczerpania miejsca na pieczątki pracodawcy, potwierdzające nasze ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumentami, które poświadczą nasze ubezpieczenie są:

druk RMUA – dla osób zatrudnionych na etat; wydawany przez pracodawcę

druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne – dla prowadzących firmę

legitymacja emeryta/rencisty wydana przez ZUS/KRUS lub aktualny wycinek emerytury/renty – dla emeryta/rencisty

druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód opłacenia składek – dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą

aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – dla bezrobotnych

zaświadczenie lub legitymacja podstemplowana przez KRUS – dla osób ubezpieczonych w KRUS

