Układ odpornościowy dziecka dopiero uczy się, jak walczyć z chorobami. Dlatego nawet zwykła infekcja czy biegunka mogą się okazać dla niego groźne. Oto sytuacje, w których powinnaś natychmiast pojechać z maluchem do szpitala lub wezwać pogotowie.

1. Wysoka gorączka – temperatura przekraczająca 39ľC, która nie spada mimo podania leków przeciwgorączkowych. Uwaga! W wyniku gorączki mogą czasem też wystąpić drgawki.



2. Bezwład mięśni (dziecko leje się przez ręce, nie ma z nim kontaktu) – objawy takie mogą być wynikiem np. urazu (nawet upadku) lub wyjątkowo silnej reakcji alergicznej.

3. Biegunka lub wymioty – jeśli u niemowlęcia trwają ponad 6 godzin, a u kilkulatka ponad dobę, mogą doprowadzić do niebezpiecznego odwodnienia organizmu. Dodatkowe objawy, które wskazują na taki stan, to płacz bez łez, przesuszenie błon śluzowych jamy ustnej oraz nalot na języku. Czasem także zmniejszenie elastyczności skóry – gdy uchwycisz za nią palcami, a następnie puścisz, nie powraca tak szybko do pierwotnego kształtu, jak u zdrowego człowieka.



4. Duszności – zarówno przyspieszony, płytki oddech (dziecko stara się chwytać powietrze), jak i silne ataki suchego, „szczekającego” kaszlu. Ich przyczyną może być atak astmy albo niedrożność dróg oddechowych spowodowana nie tylko chorobą, ale i np. zakrztuszeniem.

5. Silny Ból głowy – zwłaszcza jeśli towarzyszy mu choćby krótkotrwała utrata przytomności, zawroty głowy, problemy z koncentracją, nudności lub wymioty. Objawy takie mogą świadczyć o wstrząśnieniu mózgu np. w wyniku upadku lub uderzenia.