Opracowanie przygotowane przez Health Barometer (sporządzone przez Europe Assistance oraz francuski instytut Cercle Sante Societe) dowodzi, że to, iż 1/3 Polaków odkłada lub odwołuje wizytę u lekarza z powodów finansowych, jest największym odsetkiem wśród zbadanych krajów europejskich. Podobnie jest tylko we Francji. Dla porównania: w Czechach i Wielkiej Brytanii z tego powodu rezygnuje zaledwie 6% osób, a w Szwecji i Hiszpanii – 5%.

Niestety, liczba osób, która z powodów finansowych przekłada lub odwołuje spotkanie z lekarzem, gwałtownie rośnie.

Z wizyty u jakich specjalistów rezygnujemy najczęściej? Okazuje się, że przede wszystkim odkładamy spotkanie z okulistą i dentystą (18%). Wielu z nas rezygnuje też z zakupu leków.

Taki wynik przekłada się na naszą ocenę służby zdrowia: tylko 17% Polaków ocenia ją pozytywnie. To również najniższy wynik wśród badanych społeczeństw. Okazuje się też, że pomimo skarg na służbę zdrowia nie chcemy na nią więcej płacić – jedynie 37% badanych popiera podniesienie podatków bądź innych świadczeń na rzecz równego dostępu do opieki zdrowotnej. Jesteśmy za to otwarci na medyczne nowinki technologiczne, np. wielu Polaków popiera konsultacje lekarskie online.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 4.10.2011/mn

