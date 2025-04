- Jeśli stosujesz jakieś leki, zapytaj lekarza lub farmaceutę, czy środki te nie podnoszą wrażliwości na słoneczne promienie.

Reklama

- Nawet wiosną używaj kremów z ochronnym filtrem. Masz jasną karnację? Wybieraj kosmetyki z faktorem co najmniej SPF 15. Smaruj się nimi 20–30 minut przed wyjściem na dwór.



- Chroń przed słońcem dzieci – te do trzeciego roku życia (nawet posmarowane kremem z faktorem 50+) w ogóle nie powinny przebywać na ostrym słońcu.

- Nie opalaj się w godzinach od 11 do 15. Wtedy jesteś najbardziej narażona na poparzenia.

- Nigdy nie dopuszczaj do tego, by twoja skóra się zaczerwieniła (to już poparzenie!). Aby przyzwyczaić ją do opalania, zacznij od 10–15-minutowej ekspozycji na promienie.

Reklama

- Pamiętaj, że skóra ciemnieje dopiero po kilku lub kilkunastu godzinach od opalania. Tyle czasu potrzeba, by wyprodukować melaninę.