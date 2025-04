Znalazłaś się w niebezpieczeństwie i nie wiesz jak się zachować. Nie trać zimnej krwi, podpowiemy ci jak wyjść obronną ręką z najtrudniejszych sytuacji.



Zwarcie instalacji



Czasem zdarza się, że podłączysz coś do prądu i nagle wybija bezpieczniki w całym mieszkaniu? Dzieje się tak, gdy płynie za duży prąd i powstaje zwarcie. Aby zdarzenie się nie powtarzało,

należy poszukać przyczyny zwarcia lub zmniejszyć ilość pobieranej energii.

Jeżeli masz jakieś podejrzenia, co do powodu spięcia, postaraj się aby odłączyć do urządzenie od źródła prądu i spróbuj ponownie włączyć „korki”. Jeżeli natomiast pojawiło się zwarcie w instalacji, to lepiej żeby zajął się tym elektryk.

Atak psa



Boisz się sama wychodzić na spacery poza miastem? Nie chcemy siać paniki, lepiej jednak ubezpieczyć się na wypadek, gdyby nagle jakiś burek postanowił sprawdzić czy umiesz biegać równie szybko jak on. Na wszelki wypadek, nie staraj się nawiązywać z nim kontaktu wzrokowego i nie panikuj. Nie próbuj również uciekać, bo tylko zachęcisz go do ataku. Spróbuj mówić do niego spokojnie i powoli się wycofywać. W razie gdyby to nie pomogło, przyjmij pozycję obronną, która polega na skuleniu się na ziemi i zasłonieniu głowy oraz twarzy.

Wypadek samochodowy



Nieostrożne prowadzenie samochodu i brawura to jedna z przyczyn nieszczęśliwszych zdarzeń na drodze. Są jednak momenty, w których możesz paść ofiarą, niekoniecznie sama prowadząc auto. Jeżeli tylko możesz staraj się podróżować jako pasażer na tylnym środkowym siedzeniu. Statystyki policyjne dowodzą, że to najbezpieczniejsze miejsce. Jeżeli oczywiście masz zapięte pasy. Jeżeli natomiast zauważysz na drodze wypadek, pamiętaj o ustawieniu trójkąta ostrzegawczego i podejmij udzielenia pierwszej pomocy.

Uderzenie pioruna



Spada na jak grom z jasnego nieba i chociaż jest naprawdę mało prawdopodobne, że przydarzy się akurat tobie. W czasie burzy unikaj zbyt dużych przestrzeni i staraj się nie używać urządzeń elektronicznych.

Pożar domu



Zdecydowanie częściej niż porażenie pioruna, może ci się przydarzyć pożar spowodowany zwarciem, lub zostawieniem gotującego się garnka. Czym prędzej zasłoń usta i nos kawałkiem tkaniny. Unikniesz w ten sposób zaczadzenia w trakcie szukania ucieczki. Jeżeli nie możesz wyjść przez drzwi postaraj się wydostać oknem. Oczywiście wezwij pomoc.